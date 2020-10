CSV: "Die Regierung navigiert auf Sicht"

Die CSV-Abgeordneten Laurent Mosar und Gilles Roth über das Haushaltsdefizit, das luxemburgische Steuersystem und über die Herausforderungen beim Datenschutz.

In den Reihen der CSV gelten die Abgeordneten Gilles Roth und Laurent Mosar als Experten für Finanz- und Steuerfragen. Das hohe Defizit beim Haushalt sehen sie mit Sorge. In der Debatte um mehr Steuergerechtigkeit bringen sie eine Spekulationssteuer ins Spiel. Und in der Datenschutzdebatte wollen sie den Druck aufrechterhalten und die Diskussionen auf die elektronische Patientenakte ausweiten.

Laurent Mosar, Gilles Roth, in ihrer ersten Reaktion auf den Haushaltsentwurf hat die CSV-Fraktionsvorsitzende Martine Hansen Finanzminister Pierre Gramegna vorgeworfen, er habe die Zahlen geschönt ...