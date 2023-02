Die CSV schlägt fünf steuerliche Maßnahmen vor, die helfen sollen, die privaten Investitionen in den Wohnungsmarkt schnell wieder anzukurbeln.

Wohnungskrise

CSV: "Der Wohnungsmarkt braucht einen Elektroschock"

(C./mig) - Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist dramatisch und die Regierung schaut zu. Damit muss Schluss sein, schreibt die CSV am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Die Oppositionspartei möchte dem Wohnungsmarkt einen Elektroschock verpassen, um ihn wiederzubeleben und zu stabilisieren. Dazu hat sie ein Maßnahmenpaket geschnürt und als Gesetzesinitiative im Parlament hinterlegt - in der Hoffnung, die Initiative werde auf breite Unterstützung im Parlament stoßen.

Fünf Maßnahmen zur Linderung der Wohnungsbaukrise - drei Prozent Mehrwertsteuer beim Bau von Eigenheimen und Mietwohnungen - Erhöhung des „Bëllegen Akt“ von 20.000 auf 50.000 Euro - Verdoppelung des TVA-Steuerkredits von 50.000 auf 100.000 Euro - Verdopplung der Obergrenze für das Absetzen von Schuldzinsen beim Eigenheim von 2.000 auf 4.000 Euro - zeitlich befristete Anhebung des „Amortissement accéléré“ bei Mietwohnungen auf sechs Prozent für die Jahre 2023 und 2024

Mit dem Gesetzesvorschlag, eingebracht von Co-Fraktionschef Gilles Roth, Co-Parteipräsidentin Elisabeth Margue und Wohnungsbausprecher Marc Lies, will die CSV einen vorteilhaften steuerlichen Rahmen schaffen, um die privaten Investitionen in den Wohnungsbau wieder anzukurbeln. Mit dem Paket will die CSV ganz besonders jungen Menschen unter die Arme greifen und ihnen Perspektiven auf bezahlbaren Wohnraum bieten.

Es ist der zweite Gesetzesvorschlag der CSV im Bereich Wohnungsbau. Der erste ist vom September 2021 und sieht Änderungen am Gesetz zu den Wohnungsbeihilfen vor. Die Regierung hat ihrerseits ein Reformprojekt zu diesem Gesetz eingebracht, das sich derzeit noch auf dem Instanzenweg befindet.

