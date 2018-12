Wenn alles nach Plan läuft, steht am Mittwoch die neue Regierung. An dem Tag hat auch die CSV einen wichtigen Termin: Die Fraktion wählt ihren Vorsitzenden. Claude Wiseler tritt nicht mehr für den Fraktionsvorsitz an.

Politik 3 Min.

CSV: Der Neuanfang

Michèle GANTENBEIN Die CSV hatte angekündigt, die Regierungsbildung abzuwarten, bevor sie sich personell neu aufstellt. Nun ist es soweit. Am Mittwoch wählt die Fraktion einen Vorsitzenden. Voraussichtlich wird Martine Hansen dieses Amt übernehmen.

In Sachen Regierungsbildung geht es Schlag auf Schlag ...