Aufgrund neuer Erkenntnisse wird Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen empfohlen, sich ein fünftes Mal impfen zu lassen.

Angepasster Impfstoff

CSMI empfiehlt fünfte Impfung für vulnerable Personen

(lm) - Der Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) hat sich am 6. März für eine fünfte Impfung mit einem angepassten Impfstoff gegen Omikron ausgesprochen, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer parlamentarischen Antwort an den ADR-Abgeordneten Jeff Engelen erklärt. In der neuen Einschätzung empfiehlt der CSMI demnach Menschen, die an einer starken Immunsuppression leiden, sich eine fünfte Dosis verabreichen zu lassen.

Die vierte Injektion finde derzeit, insbesondere bei Menschen ab 60 Jahren, Anklang. Bislang haben sich in der Altersgruppe zwischen 60 und 64 Jahren 37,1 Prozent ein viertes Mal impfen lassen, bei den über 80-Jährigen sind es sogar 62,8 Prozent. Das Gesundheitsministerium rät weiterhin allen über 60-Jährigen und gesundheitlich vorbelasteten Personen, sich die zweite Auffrischungsimpfung verabreichen zu lassen.

