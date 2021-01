Die CSL-Präsidentin fordert in ihrer Neujahrsrede auf YouTube von der Politik mehr Einsatz in sozialen Fragen, besonders die Kaufkraft müsse wieder gestärkt werden.

CSL Neujahrsansprache: "Nägel mit Köpfen machen"

Morgan KUNTZMANN Die CSL-Präsidentin fordert in ihrer Neujahrsrede auf YouTube von der Politik mehr Einsatz in sozialen Fragen, besonders die Kaufkraft müsse wieder gestärkt werden.

„Es ist in den letzten Monaten schwieriger geworden, uns Gehör zu verschaffen“, erklärt die Präsidentin der Arbeitnehmerkammer, Nora Back, in der Neujahrsrede, die pandemiebedingt in digitaler Form auf YouTube vorzufinden ist.

Die Arbeitnehmervertreter müssten wieder konsequenter und im Vorfeld der politischen Entscheidungen mit einbezogen werden. „Wir werden nächste Woche die Ergebnisse unserer Umfrage zur Qualität der Arbeit in Luxemburg veröffentlichen“, so Back. In dieser sei ersichtlich, dass diese 2020 vor allem bei denen zurückgegangen sei, die nicht im Homeoffice arbeiten konnten.

„Das sind Menschen mit schlechten Arbeitsbedingungen wie im Gesundheits- und Pflegebereich.“ In anderen Berufsbereichen, wie dem Handel, im Gastrogewerbe und im Putzgewerbe käme zu den schlechten Arbeitsbedingungen auch noch niedrige Löhne.

„Wir haben geklatscht, das reicht nicht aus“, sagt Back in der Aufnahme. „Es muss endlich auch politisch und nicht nur gewerkschaftlich Druck ausgeübt werden, damit sich die Arbeitsbedingungen und Löhne verbessern“, so die Präsidentin.

Dabei solle man nicht nur innerhalb der Landesgrenzen denken. „Heutzutage hat auch der Letzte verstanden, dass wir auf Grenzgänger angewiesen sind“, erläutert Back und fordert: „Wir dürfen unsere Politik, besonders unsere Sozialpolitik, nicht mehr nur national denken. Diese muss grossregional gedacht werden. Auch wenn es uns etwas mehr kostet.“ Die CSL warnt in diesem Zusammenhang davor, dass bei der geplanten Kindergeldreform keine neuen Diskriminierungen entstehen sollen.

Soziale Gerechtigkeit

Die CSL-Präsidentin befürchtet, dass durch die Krise die bereits vorher bestehende Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinander geht. „Wollen wir es darauf ankommen lassen oder wollen wir vorbeugend handeln und versuchen, diese Entwicklung aufzuhalten?“, fragt Back in die virtuelle Runde und bietet Lösungsansätze.

„Warum nicht das Kindergeld um sieben Prozent erhöhen und reindexieren wie die CSL es in einem vorbereiteten Gesetzesentwurf vorgeschlagen hat?“ Dazu zeigt sich Back darüber verwundert, dass die Teuerungszulage am 1. Januar im Vergleich zu 2020 herabgesetzt wurde, statt erhöht.

Auch Alleinerziehende sollten besser geholfen werden. „Warum nicht die verschiedenen Steuerkredite und besonders der Steuerfreibetrag der Alleinerziehenden heraufsetzen, der vor allem den Haushalten mit weniger Einkommen zu gute kommt?“ Darüber hinaus fordert Back, dass auch bei den kleinen Renten wie der Mindestrente eine Anpassung nach oben vorgenommen werde.

