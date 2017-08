(mig) - Die CSJ hatte sich zum Ziel gesetzt, mit 100 Kandidaten zwischen 18 und 33 Jahren in die Kommunalwahlen zu starten. Das Ziel habe man erreicht, hieß es am Mittwoch bei der Vorstellung des Zehn-Punkte-Plans der CSJ zu den Gemeindewahlen. "Wir haben über 90 junge Kandidaten in den Proporz- und einige in den Majorzgemeinden", sagte Alex Donnersbach, CSJ-Vizepräsident und Kandidat auf der CSV-Liste in Walferdingen.



Zu verdanken hat man das wohl auch dem Nachwuchsförderprogramm, das die CSV seit 2014 organisiert. Über die Hälfte der Teilnehmer würden im Oktober kandidieren, so Christophe Origer, der in Echternach an den Start geht.

Ein Drittel Frauen



Eine Geschlechterquote hatte die CSJ sich nicht auferlegt. Es seien auch keine 40 Prozent Frauen, "das Quorum von 33 Prozent aber haben wir sicher erreicht", so CSJ-Generalsekretär Yannick Glod, der in der Gemeinde Petingen kandidiert.

Alle Kandidaten treten für die Mutterpartei CSV an, was aber nicht bedeutet, dass die Jugendpartei sich nicht ihre eigenen Gedanken zu den bevorstehenden Wahlen und den Herausforderungen auf kommunaler Ebene gemacht hat, vor allem aus der Perspektive der jungen Generation.



Aus Sicht der christlich-sozialen Jugend haben sich die Pflichten der Gemeinden gegenüber ihren Bürgern in den vergangenen Jahren erheblich gewandelt. Das betrifft viele Bereiche. Die CSJ hat sich auf zehn Bereiche fokussiert.



Chancengleichheit



Sie sieht die Gemeinden in der Pflicht, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass soziales Leben entstehen und Chancengleichheit gewährleistet werden kann, z.B. durch den Bau von Infrastrukturen (u.a. Shared Space, Kinderbetreuungseinrichtungen, betreute und intergenerationelle Wohnformen).



Auch bei der Integration von Ausländern (kostenlose Sprachkurse, Welcome Week, Unterstützen von Initiativen zur Integration von Ausländern...) müssten die Gemeinden mehr tun, findet die CSJ.

Digitale Medien



Die Jugendpartei sieht in der Nutzung der digitalen Medien eine Möglichkeit, den Menschen das Leben zu vereinfachen und die kommunalen Dienstleistungen zu verbessern. Sie setzt auf die Förderung des öffentlichen Transports durch den Bau von Park&Ride-Parkplätzen, und fordert mehr Bürgerteilhabe, z.B. in Form von Informationsversammlungen, vor allem bei großen Bauprojekten.



Weitere Themenbereiche sind der Umweltschutz (mehr Grünflächen, kommunale Gärten, Photovoltaik- und Solaranlagen), Freizeit und Jugendpolitik (Ausbau der Nachttransporte für Jung und Alt, obligatorische Jugendkommunalpläne in Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern, Kinder- und Jugendgemeinderäte) und natürlich Wohnen.

Residenzdauer auf zwei Jahre senken



In Sachen kommunale Wahlbeteiligung spricht sich die CSJ für ein Herabsetzen der Residenzklausel von fünf auf zwei Jahre für Ausländer aus. Sie ist des Weiteren für eine Begrenzung von politischen Doppelmandaten. Die CSJ unterstützt den Vorschlag der Mutterpartei einer „Chambre des élus locaux“, damit die Interessen der Gemeinden auch auf nationaler Ebene gewahrt bleiben.



Das komplette Programm findet man auf der Homepage der CSJ.