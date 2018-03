CSJ fordert eine Milliarde Euro zusätzlich für Wohnungsbau

„Wohnen darf nicht jenen vorbehalten sein, die geerbt haben“, sagt CSJ-Präsidentin Elisabeth Margue. Beim Nationalkongress in Walferdingen wurde intensiv über das Thema Wohnungsbau debattiert.

Die Wohnungsbaudebatte am vergangenen Donnerstag in der Chamber hat es nochmal gezeigt: Die explodierenden Immobilienpreise werden eins der zentralen Wahlkampfthemen im kommenden Herbst sein. Eine Problematik, die vor allem die junge Generation auf Wohnungssuche umtreibt. Vergleichsweise groß war denn auch das Interesse der CSJ-Delegierten auf dem Nationalkongress am Samstag in Walferdingen bei der Debatte rund um die Verabschiedung einer Resolution zum Thema Wohnungsbau.

Sozial Schwache und Flüchtlinge