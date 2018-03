CPJPO will Fernand Kartheiser verklagen

Das "Comité pour une paix juste au Proche-Orient" will den ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser verklagen. Dieser soll die Präsidentin der Organisation während einer Parlamentsdebatte als Antisemitin verleumdet haben.

Das "Comité pour une paix juste au Proche-Orient" (CPJPO) hat am Dienstag angekündigt, den Abgeordneten Fernand Kartheiser (ADR) wegen Verleumdung verklagen zu wollen. Der Grund: Kartheiser soll die Vorsitzende der Vereinigung Martine Kleinberg am vergangenen 5. Dezember während einer Parlamentsdebatte zur Entwicklungshilfepolitik als Antisemitin bezeichnet haben.

Die Organisation setzt sich für den Friedensprozess im Nahen Osten ein, gilt als Pro-Palästinensisch und kritisiert die israelische Regierungspolitik im Zusammenhang mit der Palästinenserfrage. Kartheiser hatte während der Parlamentsdebatte gesagt, das CPJPO sei "nicht nur antiisraelisch, sondern offen antisemitisch" und es sei für die ADR "schwer verständlich", dass der Staat die Organisation finanziell unterstützte.

Auf Nachfrage des Abgeordneten David Wagner (déi Lénk), dem der Begriff "antisemitisch" in diesem Zusammenhang übertrieben erschien, hakte Kartheiser nach und attackierte die Martine Kleinberg dann direkt, indem er einen offenen Brief der CPJPO-Vorsitzenden erwähnte, welchen diese im Netz veröffentlicht hatte. Darin werde eine "einseitige Sicht" des israelisch-palästinensischen Konflikts präsentiert und das Vorgehen der israelischen Armee kritisiert, ohne auf den Einfluss der Hamas oder den Terrorismus gegen Israel einzugehen. Man könne seiner Ansicht nach das CPJPO "nicht von dem Verdacht freisprechen, eine antisemitische Agenda zu haben".

Das CPJPO wehrt sich nun gegen derlei Vorwürfe und unterstreicht, sich "seit jeher gegen jegliche Form von Rassismus, insbesondere Islamophobie und Antisemitismus" zu wehren. Die Tatsache, dass Kartheiser Martine Kleinberg, die selber Jüdin sei, attackiere, wolle man nicht hinnehmen. Eine Zivilklage wegen Verleumdung sei demnach eingereicht worden.

Die Aussagen Fernand Kartheiser im Wortlaut:

"Ech mengen, och do muss ee ganz kloer kucken, wat genau gemaach gëtt a firwat. Ech wëll nach eng lescht Politik uschwätzen. Ech hu gesot, ech wëll der zwou hei oppe kritiséieren an uschwätzen. Dat eent ass eben d’Politik vun der Ofdreiwung an déi Campagne She Decides. Déi zweet ass déi Ënnerstëtzung vum Stat vum Comité pour une paix juste au Moyen-Orient. Mir hunn dat schonn d’lescht Joer kritiséiert. Dat ass eng Associatioun, déi ass wéinstens an der Lektür, déi ech maache vun hire Publikatiounen, oppen, net nëmmen antiisraelesch, mä heiansdo och oppen antisemitesch. Et ass zum Beispill schwéier ze verstoen, datt de Stat mat 26.000 Euro an esou weider ëmmer erëm Projeten ënnerstëtzt vun där Associatioun, déi op hirer Internetsäit e Mäerder, deen an Israel fir fënneffache Mord veruerteelt ginn ass, als eng Persoun bezeechent „son courage, son intégrité et son ouverture d’esprit“ an esou weider, an d’Leit aluet op eng Auszeechnung fir dee Mann, fir Citoyen d’honneur ze ginn. E Mäerder!"

(...)

"Et ass ganz wichteg, datt ee kuckt, wéi d’Leit sech verhalen. Dat, wat se soen, ass dacks eppes aneres wéi dat, wat se maachen. Et gëtt vill Leit, an ech zielen dës Gesellschaft och dozou, déi net oppen avouéieren, wat hire But ass, mä déi am Hannergrond eng kloer Agenda hunn, déi sech aus hiren Akten, aus hire Publikatiounen, aus hiren Aktiounen erausliest. Mir hunn zum Beispill déi ganz BDS-Debatt, déi, kéint een och soen, déi Boykott-Debatt, déi ass a mengen Aen och ganz dacks antisemitesch an och antipalästinensesch. Dat féiert mech elo ze wäit, fir dat ze argumentéieren. Mä ech wëll Iech hei zwee Beispiller nennen, wou ech dat Gefill hunn, datt hei ganz kloer d’Ermuerdung vun Israelien eben toleréiert gëtt. Elo kann ee soen, en Israeli, dat kann och en anere Statsbierger sinn, mä et ware jiddesch Statsbierger, an, wéi gesot, wien e Mäerder guttheescht, dee kann ech net vun deem Verdacht fräischwätzen, datt en do och eng antisemitesch Agenda huet. En zweet Beispill, well ech wousst näämlech, datt Dir géift eng Fro stellen, esou gutt kenne mer eis. Ech hunn hei e Bréif matbruecht vun der Madamm Kleinberg, déi ass Presidentin vun där Associatioun, déi huet deen op Internet publizéiert, wou se eng ganz eesäiteg Vue vun deem Konflikt duerstellt. An eng vun deene Saachen, déi se seet iwwer Gaza, se seet näischt vun der Ënnerdréckung vu Gaza duerch d’Hamas, näischt iwwert den Terrorismus, mä si reprochéiert Israel, wat Gaza ugeet: «Sa population est contrôlée, réprimée, méprisée, humiliée et à Gaza régulièrement bombardée.» Se seet näischt doriwwer, datt vu Gaza aus Missillen op Israel geschéckt gi sinn, datt do Ziviliste gestuerwe sinn an datt d’israelesch Militäroperatioun als Äntwert war op terroristesch Attacken, déi aus dem Gaza koumen. Elo kënnt Der mer soen: „Wat ass dat? Huet dat eppes ze bedeiten?“ Fir mech ass dat esou eng eesäiteg Duerstellung vun där Situatioun, datt ech de Verdacht vum Antisemitismus hei awer wëll kloer nach eng Kéier ënnersträichen."