"CovidCheck.lu" mit neuer Version online

Die App der Santé wurde an die neuen Corona-Maßnahmen der Regierung angepasst. Videos erklären die Neuerungen.

(jwi) - Die App „CovidCheck.lu“ des luxemburgischen Gesundheitsministeriums wurde an die neuen Anti-Corona-Maßnahmen angepasst, welche die Regierung vor Kurzem beschlossen hatte. Das schreibt die Santé am Dienstag in einer Mitteilung.

Ab sofort muss der Nutzer beim Öffnen der App zwischen drei verschiedenen Optionen auswählen:

3G (geimpft, genesen oder getestet);

2G (geimpft oder genesen);

für Reisende: Regeln des Ziellandes für die Einreise.

Nach der automatischen Überprüfung zeigt die Anwendung den Namen der Person, welcher das Zertifikat gehört sowie das Ergebnis an. Im letzteren Fall wendet die App die offiziellen Regeln des Ziellandes für die Einreise an. Die Anwendung berücksichtigt jedoch keine besonderen Regeln, die von einem Land in bestimmten Situationen festgelegt wurden, heißt es.



Wie kriege ich mein 2G/3G-Zertifikat eingetragen?

Wie kann ich meine Reise in der App vorbereiten?

Die App gibt es als kostenlosen Download im Apple Store oder Google Play Store. Zudem bietet das Gesundheitsministerium noch Erklär-Videos an, wie das Corona-Zertifikat für 3G/2G oder das Reise-Zertifikat in die App eingetragen werden kann.



