Das Parlament hat am Montag das erste Covid-Gesetz mit den Stimmen von DP, LSAP und Grünen angenommen. CSV und ADR stimmten dagegen, Déi Lénk und Piraten enthielten sich.

Covid-Gesetz mit 31 Stimmen angenommen

Danielle SCHUMACHER Das Parlament hat am Montag das erste Covid-Gesetz mit den Stimmen von DP, LSAP und Grünen angenommen. CSV und ADR stimmten dagegen, Déi Lénk und Piraten enthielten sich. Claude Wiseler von der CSV nutzte seine Redezeit zur Abrechnung mit der Arbeit der Regierung während des Etat de crise.

Einstimmigkeit wie bei der Ausrufung des Etat de crise am 18. März gab es am Ende des Ausnahmezustands nicht mehr. Die Opposition trug nämlich das Covid-Gesetz 7606, das fortan als gesetzliche Basis für die Abstands- und Hygienevorschriften dient, am Montag nicht mit. Am Ende stimmten 31 Abgeordnete für die Gesetze, 25 waren dagegen, die Abgeordneten von Déi Lénk und der Piraten enthielten sich.

Die Debatte wurde zeitweise sehr kontrovers geführt. Die Ablehnung betraf aber nicht die Maßnahmen als solche. Vielmehr störten sich CSV, ADR, Déi Lénk und die Piraten an den Unzulänglichkeiten der Texte.

Dem CSV-Sprecher Claude Wiseler geriet seine Rede zur Abrechnung mit der Arbeit der Regierung während den vergangenen drei Monaten. Das Kabinett habe den Vertrauensvorschuss, den sie in den ersten Tagen der Krise erhalten hatte, verspielt, so Wiseler. Das Covid-Gesetz sei "unausgegoren, unpräzise und lückenhaft". Sogar Premier Bettel habe zugegeben müssen, dass die Texte nicht optimal seien. Wiseler machte seine Kritik unter anderem an den Definitionen der Schutzmaßnahmen fest. Sie seien zu vage und deshalb für die Bürger unverständlich. Dies sei umso problematischer, weil die Missachtung der Vorschriften mit Strafen belegt seien.

Wiseler warf der Regierung auch vor, die beiden Covid-Entwürfe zu spät vorgelegt zu haben. Das Parlament habe seine Arbeit unter zu hohem Zeitdruck verrichten müssen, dabei handele es sich um extrem komplizierte Texte. Die Regierung sei sich den Unzulänglichkeiten bewusst gewesen und darauf spekuliert, dass der Staatsrat die mangelhaften Texte umschreibt.

Die Sprecher der Mehrheitsparteien verteidigten erwartungsgemäß den Entwurf. Den Vorwurf der CSV, die Regierung habe das Parlament nicht hinreichend eingebunden, ließen sie nicht gelten. Insgesamt habe die Regierung während des dreimonatigen Ausnahmezustands eine gute Arbeit geleistet, so der DP-Fraktionsvorsitzende Gilles Baum. Sie habe bewiesen, dass sie sich den Vertrauensvorschuss verdient habe, der ihr während der Krise entgegengebracht wurde. Die Regierung habe geliefert.

Im Nachhinein weiß man immer alles besser. Georges Engel (LSAP) an die Adresse der CSV

Auch Georges Engel (LSAP) verteidigte die Arbeit der Regierung. An die Adresse der CSV meinte der LSAP-Fraktionsvorsitzende, dass "man im Nachhinein immer alles besser" wisse. Die CSV dürfe sich selbstverständlich einbringen. Weil die beiden Gesetze nur eine Laufzeit von einem Monat haben, warte er jetzt mit Spannung auf die Änderungsvorschläge der Christsozialen, falls die Texte in einigen Wochen verlängert werden müssen.

Delikates Gleichgewicht

Die Kritik, dass das Covid-Gesetz nicht ausgewogen sei, ließ Josée Lorsché von den Grünen nicht gelten. "Es gibt ein Gleichgewicht zwischen dem Gesundheitsschutz und den persönlichen Freiheiten des Einzelnen", stellte die grüne Fraktionsvorsitzende klar. Lorsché verteidigte auch die Zwangseinweisung von Infizierten, die sich weigern, die vorgeschriebene Quarantänemaßnahmen einzuhalten.

Die Grünen stehen einer Tracing App eher kritisch gegenüber. Zum einen gebe es keine einheitliche europäische Corona-Anwendung. Die Erfahrungen in den anderen Ländern hätten zudem gezeigt, dass die App nur auf neuen, modernen Handys laufe. Dies führe zu einer Benachteiligung der sozial benachteiligten Gesellschaftsschichten.

Roy Reding (ADR) übte seinerseits Kritik an dem analogen Tracing: Es sei nämlich nicht klar, was mit den Informationen der Infizierten passiere, der Datenschutz sei nicht garantiert. Die insgesamt unklaren Regeln und die Tests führen in den Augen von Reding dazu, dass es zu "einen zivilen Ungehorsam" kommt und somit am Ende die weiterhin notwendigen Regeln nicht respektiert werden.

Marc Baum (Déi Lénk) und Sven Clement (Piraten) waren sich einig, dass der nun vorliegende Entwurf zwar immer noch nicht perfekt sei, dennoch sei er auf Druck des Parlaments besser als der erste Text, den die Regierung vorgelegt hatte. Beide Abgeordneten sprachen in Bezug auf den ersten Text von einem "Ermächtigungsgesetz".

Berichterstatter Mars Di Bartolomeo reicht eine Motion ein, in der die Regierung aufgefordert wurde, das Santé-Gesetz aus dem Jahr 1980 zu reformieren. Die Motion wurde einstimmig angenommen.



Zurzeit gehen die Debatten um das zweite Covid-Gesetz (7607) zu den Betrieben und zu den kulturellen und sportlichen Aktivitäten weiter.

