Covid-Cluster in Altersheimen

Opposition fordert Rücktritt von Corinne Cahen

Die Familienministerin soll aufgrund der Feststellungen im Waringo-Bericht zurücktreten – darin sind sich CSV, ADR, Piraten und Déi Lénk einig.

(DS) - Im Rahmen der parlamentarischen Debatte über den Waringo-Bericht zur Situation in den Alters- und Pflegeheimen haben die vier Oppositionsparteien Familienministerin Corinne Cahen (DP) am Dienstag zum Rücktritt aufgefordert. Der CSV-Redner Michel Wolter reichte eine entsprechende Motion ein.

Bereits bei der ersten Debatte zu dem Thema im April hatten CSV, ADR, Déi Lénk und die Piraten Cahen den Rücktritt nahegelegt. Die Motion war mit den Stimmen der Mehrheitsparteien verworfen worden. Als Konsequenz aus der Debatte hatte die Regierung damals eine Analyse zu den Infektionen und den zahlreichen Toten in den Altenheimen in Auftrag gegeben. Jeannot Waringo war zum Generalkoordinator der Arbeitsgruppe ernannt worden.

Der Waringo-Bericht ist 82 Seiten lang und wurde am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt. Waringo erklärte, das Dokument sei eine Bestandsaufnahme, die als Grundlage für Verbesserungen dienen soll. Es enthält epidemiologische Analysen zu den Ursprüngen der Cluster in den Häusern, zur Immunität sowie einen Vergleich mit den Nachbarländern anhand wissenschaftlicher Untersuchungen.

Im Parlament findet zur Stunde eine politische Debatte über den Inhalt der Studie statt. Bereits am Montag hatten die Oppositionsparteien schwere Kritik an der Familienministerin geübt. Cahen habe sich im Hinblick auf die Situation in den Seniorenhäusern im Verlauf der Pandemie immer mehr aus der Verantwortung geschlichen, so einer der Vorwürfe.

Die Motion der vier Oppositionsparteien

