Modification de l'ADN, mortalité des enfants, infertilité... la Dr Anna Chioti décrypte en vidéo trois idées reçues sur la vaccination contre le covid.

Covid-19

Trois fake news sur les vaccins à la loupe

Modification de l'ADN, mortalité des enfants, infertilité... la Dr Anna Chioti, cheffe de la division de la pharmacie et des médicaments, décrypte en vidéo trois idées reçues sur la vaccination contre le covid.

(m.d. avec Sibila Lind) Alors qu'il cherche à convaincre les derniers réticents de se faire vacciner, le gouvernement se heurte encore à un phénomène de masse: les fake news. Et si la majorité des résidents est aujourd'hui vaccinée, ces fausses informations et autres théories du complot ne facilitent pas la tâche des autorités.

«L'hésitation vaccinale existait déjà avant le covid, mais dans ce cas il s'agit surtout d'un problème de confiance», note le Dr Anna Chioti, cheffe de la division de la pharmacie et des médicaments. Et les campagnes de désinformation menées sur les réseaux sociaux ne facilitent pas la tâche. «Il faut aussi avoir en tête que ces fake news sont relayées par un petit nombre d'individus, qui ont toujours un intérêt personnel derrière ces campagnes de désinformation», indique la praticienne.

Ainsi aux Etats-Unis, le centre de lutte contre la haine en ligne a révélé que les fausses informations concernant le vaccin étaient publiées et partagées par douze internautes. Analysant quelque 810.000 publications entre février et mars sur Twitter et Facebook, cette ONG a découvert que ce petit groupe produisait à lui seul 65% des contenus de désinformation. «Ce sont souvent des gourous qui véhiculent leurs théories antivax grâce à des dizaines de comptes, comme une toile d'araignée», précise le Dr Chioti. Des personnes qui selon elle «profitent de ces messages pour vendre des régimes ou des protocoles miracles».

Pour éviter de tomber dans le piège et encourager à la vaccination, les autorités sanitaires misent donc sur des «campagnes de sensibilisation lisibles». Newsletters, messages sur les réseaux sociaux, vidéos, ... le gouvernement a multiplié les approches pour «informer le mieux et le plus possible» les résidents sur «la fiabilité et la nécessité des vaccins». Anna Chioti s'est elle-même prêtée au jeu et décrypte trois infos qui circulent encore sur les réseaux sociaux.

«Le virus va modifier durablement votre ADN»

«Le vaccin va tuer vos enfants»

«Se faire vacciner rend stérile»





