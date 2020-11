Corona: Wie Luxemburg im EU-Vergleich abschneidet

Zahlen der OECD zeigen, dass Luxemburg mit wenig Einschränkungen relativ gut durch die erste Welle der Pandemie kam.

Die OECD widmet in ihrem Bericht Health at a glance: Europe 2020, der alle zwei Jahre erscheint, ein Kapitel dem Kampf gegen die Covid-19-Pandemie in 31 europäischen Ländern: den 27 EU-Staaten sowie Island, Norwegen, Großbritannien und der Schweiz.

Bis Ende Oktober waren dort von 528 Millionen Menschen mehr als sieben Millionen mit Covid-19 infiziert und 220 ...