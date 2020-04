Corona-Virus treibt Digitalisierung voran

Durch die Corona-Krise und den wirtschaftlichen Shutdown erlebt die Digitalisierung einen enormen Aufschwung.

Zurzeit sind sie fast menschenleer. Doch normalerweise sind die großen Boulevards so etwas wie die gute Stube von Paris. Dabei würde es sie wahrscheinlich nicht in der Form und der Pracht geben, hätte im 19. Jahrhundert nicht immer wieder die Cholera in der französischen Hauptstadt gewütet.

Die Obrigkeit zog damals ihre Lehren aus den katastrophalen Folgen der Seuche: Kaiser Napoleon III ...