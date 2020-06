Seit Freitag wurden hierzulande 44 neue Corona-Infektionen festgestellt. Es gibt keinen weiteren Todesfall.

Corona-Virus in Luxemburg: 44 Neuinfektionen

Seit Freitag wurden hierzulande 44 neue Corona-Infektionen festgestellt. Es gibt keinen weiteren Todesfall.

Die Verbreitung des Virus beschleunigt sich: Seit Freitag wurden in Luxemburg 44 Neuinfektionen im Zusammenhang mit Covid-19 festgestellt. Das sind doppelt so viele Neuinfektionen wie noch am Tag davor; am Freitag hatte die Santé 22 Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden bei 4.217 Menschen eine Corona-Infektion festgestellt.

Covid-19: Gesundheitsministerin Lenert mahnt zur Vorsicht Ab Donnerstag gelten neue Vorschriften im Umgang mit der Pandemie. Es kommt zu weiteren Lockerungen. Doch Gesundheitsministerin Paulette warnt vor zu viel Übermut.

Es gibt kein weiteres Todesopfer; damit liegt die Zahl der Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, unverändert bei 110.



Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 172.292 Tests durchgeführt; zwischen Freitag und Samstag wurden bei mehr als 3.500 Menschen Proben entnommen.

Dass es in den vergangenen 24 Stunden zu einer derartigen Erhöhung bei den Neuinfektionen gekommen ist, lässt sich laut Regierungssprecherin Monique Pütz dadurch erklären, dass mehr getestet wird. Und: "Wir können derzeit noch keine Details zu diesen neuen Zahlen geben", sagt sie auf Nachfrage des "Luxemburger Wort", "das Tracing dauert an. Wir wissen noch nicht, ob es in Luxemburg einen neuen Infektionsherd gibt."

Voraussichtlich wird das Gesundheitsministerium eine Pressekonferenz am nächsten Mittwoch organisieren, um die neuen Zahlen zu erklären.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.