Seit 9 Uhr diskutieren die Parlamentarier über das neue Covid-Gesetz, das am Sonntag in Kraft treten soll. Mehr im Ticker.

Corona-Ticker

Livestream: Chamber debattiert über "Covid-Check"

Nachrichtenticker zur Corona-Lage

Die Redakteure des „Luxemburger Wort“ informieren Sie an dieser Stelle zeitnah und kurz über neue Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Luxemburg und die Welt: Hier finden Sie alle wichtigen Corona-Zahlen im Überblick.

Debatte im Parlament

Ab 9 Uhr debattiert das Parlament über das neue Covid-Gesetz und damit auch über Covid-Check. Das Gesetz sieht Lockerungen vor und gibt dem „Covid-Check“, mit dem man die 3G-Strategie in Luxemburg umsetzt, eine legale Basis. Verfolgen Sie an dieser Stelle die Debatten per Livestream aus dem hauptstädtischen Cercle Municipal.

Livestream aus dem Parlament (ab 9 Uhr):

Liveticker:





