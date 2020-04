Corona-Ticker: Ende noch nicht in Sicht

Frankreich meldet 1300 Tote, Italien verlängert den Notstand und in den USA mahnen Experten zur Vorsicht.

54 Tote und 3223 bestätigte Infektionsfälle, so die Zahlen für Luxemburg. Gesundheitsministerin Paulette Lenert rief die Menschen auf, auch an Ostern zuhause zu bleiben. "Mir sinn nach nett duerch" so die Ministerin.