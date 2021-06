Der Staatsrat wird die Änderungsvorschläge der Regierung wahrscheinlich noch am Donnerstagnachmittag begutachten. Mehr im Ticker.

Politik 1

Corona-Ticker

Chamber stimmt am Samstag über Covid-Gesetz ab

Der Staatsrat wird die Änderungsvorschläge der Regierung wahrscheinlich noch am Donnerstagnachmittag begutachten. Mehr im Ticker.

Nachrichtenticker zur Corona-Lage

Die Redakteure des „Luxemburger Wort“ informieren Sie an dieser Stelle zeitnah und kurz über neue Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, laden Sie unsere neue App herunter und abonnieren Sie unseren Newsletter. Sie können uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter folgen.

Luxemburg und die Welt: Hier finden Sie alle wichtigen Corona-Zahlen im Überblick.

Pressekonferenz um 16 Uhr

Am Donnerstagnachmittag geben Gesundheitsministerin Paulette Lenert und der für Digitalisierung zuständige Minister, Marc Hansen, Details über die Handhabung und Ausgabe des europäischen Covid-Zertifikats in Luxemburg bekannt. Verfolgen Sie die Ausführungen an dieser Stelle per Livestream (ab 16 Uhr) und zeitnah zusammengefasst im Ticker.

Livestream der Pressekonferenz:

Liveticker:





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.