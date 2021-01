Impf- und Maskengegner haben am Samstagnachmittag auf dem Knuedler in Luxemburg-Stadt auf sich aufmerksam gemacht. Nebenan lief ein stiller Marsch von Gastronomen ab.

Corona-Skeptiker und Horesca-Sektor demonstrieren

Volker BINGENHEIMER Impf- und Maskengegner haben am Samstagnachmittag auf dem Knuedler in Luxemburg-Stadt auf sich aufmerksam gemacht. Nebenan lief ein stiller Marsch von Gastronomen ab.

Einige Dutzend Corona-Skeptiker haben am Samstagnachmittag auf dem Knuedler in Luxemburg-Stadt gegen die Maskenpflicht und Impfungen demonstriert.

Einige Dutzend Impfgegner hatten sich in Luxemburg-Stadt versammelt. Foto: Chris Karaba

Die Demonstranten richteten sich mit Schildern und Parolen gegen das Large-Scale-Testing und gegen die Corona-Impfungen, die kurz vor dem Jahreswechsel in Luxemburg begonnen haben. Zu der Demonstration auf dem Knuedler hatten die Aktivisten zuvor in den sozialen Netzwerken aufgerufen. Fast keiner der Demonstranten trug eine Gesichtsmaske.

Zu einer Protestaktion unter dem Titel „Mir gi vergiess“ hatten sich zur gleichen Zeit zahlreiche Besitzer von Restaurants und Hotels auf der Place d'Armes eingefunden. In schwarzer Kleidung sowie mit Abstand und Maske machten sie auf ihre prekäre Lage aufmerksam.

Horesca über Regierungsentscheidung "entsetzt" Der Horesca-Sektor reagiert mit Unverständnis auf die Entscheidung der Regierung, andere Bereiche wieder zu öffnen, während die Gastronomie geschlossen bleibt.

Seit Ende November ist der Horesca-Sektor geschlossen. Der Staat bezahlt den Betrieben Beihilfen für die „Coûts non couverts“. In vielen Betrieben reichen die staatlichen Gelder aber nicht aus, um das Unternehmen am Leben zu halten, sagten Mitglieder des Vereins „Don't forget us“, in dem viele Restaurateure vereint sind.





Zum Corona-Liveticker auf wort.lu

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.