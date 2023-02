Die Corona-Pandemie war für den Luxemburger Gesetzgeber eine Zeit juristischer Experimente, sagte Strafrechtsprofessor Stefan Braum in einem Radiointerview.

"Experimental Law"

Corona: "Wir standen blank und unvorbereitet da"

(ik) - „Wir standen blank und unvorbereitet da“, so Stefan Braum von der Universität Luxemburg, am vergangenen Freitag im Interview mit Radio 100,7. Der Strafrechtsprofessor war im „Invité vom Dag“ gefragt worden, wie er im Nachhinein die gesetzliche Pandemie-Regulierung einschätzt. Es habe lediglich ein Gesetz von 1883 gegeben, das die „Straße nicht hält“, so Braum. Sodass der Gesetzgeber erst habe einen rechtlichen Rahmen schaffen müssen, um auf eine „empirisch höchst ambivalente und unsichere Situation“ zu reagieren. Zu dem Zeitpunkt wussten weder Politiker noch Forscher sicher, wie gefährlich das SARS-CoV-2-Virus war.

In Luxemburg wurde mit Artikel 32 (4) der Verfassung reagiert, der nach großen politischen Diskussionen als Antwort auf den Bataclan-Anschlag von 2015 eingeführt worden war. „Nun hat man ihn auf eine Situation angewandt, an die natürlich vorher niemand gedacht hatte. Das war der erste Teil des Experiments, inwiefern man auf eine Krise des Gesundheitssystems mit einem Staatsnotstand reagiert“, so Stefan Braum.

Anlass des Interviews war das Buch „ Experimental Law“, das der Rechtsprofessor kürzlich herausgegeben hat und das das juristische Covid-19-Krisenmanagement in verschiedenen Ländern miteinander vergleicht.

