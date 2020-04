Die Regierung hat die Notstandsverordnung vom 18. März in einigen Punkten angepasst. So wurde das Transportgewerbe als relevante Branche eingestuft. Personalausweise und Baugenehmigungen bleiben gültig.

Corona-Maßnahmen: der Feinschliff

Danielle SCHUMACHER Die Regierung hat die Notstandsverordnung vom 18. März in einigen Punkten angepasst. So wurde das Transportgewerbe als relevante Branche eingestuft. Personalausweise und Baugenehmigungen bleiben gültig.

Die Regierung hat bei den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise noch einmal nachgebessert. Dass die Schulen bis zum 4. Mai geschlossen bleiben, hatte das Unterrichtsministerium bereits am frühen Mittwochnachmittag bestätigt.

Wie der Pressedienst der Regierung nun mitteilte, wurde nun auch das Transportgewerbe explizit als wichtige Branche eingestuft. Der Transportsektor ist also vom allgemeinen wirtschaftlichen Lockdown ausgenommen.

Das Kabinett hat auch einige Änderungen beim Arbeitsrecht beschlossen. In Betrieben, die zurzeit Kurzarbeit fahren, wird die Probezeit für neue Mitarbeiter ausgesetzt. Die Krankenhäuser werden von ihrer Pflicht entbunden, ihr gesamtes Personal der gesetzlich vorgesehenen medizinischen Kontrolle zu unterziehen. Für Betriebe, die dabei sind ein Sozialplan auszuhandeln oder die in einem Schlichtungsverfahren stecken, gelten die üblichen Fristen nicht. All diese Maßnahmen gelten, bis die Corona-Krise überwunden ist.

Sportvereine dürfen sich ihrerseits aber über eine Verlängerung der Fristen freuen: Sie dürfen ihre Anträge für die staatliche Unterstützung noch bis zum 30. September einreichen.

Personalausweise sollen ihre Gültigkeit bis zum Ende Krise behalten. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde gestern auf den Instanzenweg geschickt. Auch Baugenehmigungen verfallen nicht, so lange der Ausnahmezustand gilt.











