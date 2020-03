Das Gesundheitsministerium meldet am Donnerstag zwölf neue Infektionen in Luxemburg. Am Abend will die Regierung erneut mit neuen Details an die Öffentlichkeit gehen. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Corona-Liveticker: Regierung tritt erneut vor die Presse

Livestream (ab zirka 18.15 Uhr):

Briefing du Premier ministre

Liveticker: