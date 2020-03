Seit Mittwoch ist in Luxemburg eine Notverordnung in Kraft, um das Corona-Virus in den Griff zu bekommen. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Politik 1

Corona-Liveticker: "Polizei wird streng kontrollieren"

Seit Mittwoch ist in Luxemburg eine Notverordnung in Kraft, um das Corona-Virus in den Griff zu bekommen. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Pressekonferenz mit Minister Bausch (Donnerstag, 11 Uhr):

Liveticker: