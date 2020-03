Deutschland führt seit Montagmorgen Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und anderen Nachbarländern durch. In Luxemburg sind ebenfalls drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus in Kraft. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Corona-Liveticker: Grenzpendler sollen in Hotels übernachten

Deutschland führt seit Montagmorgen Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und anderen Nachbarländern durch. In Luxemburg sind ebenfalls drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus in Kraft. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Liveticker: