Wochenbericht

Corona-Infektionszahlen steigen wieder an

Teddy JAANS Zwischen dem 30. Mai und dem 5. Juni gab es 65 Prozent mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche.

Auch wenn das Leben weitgehend wieder in normalen Bahnen läuft und Covid-19 in den Hintergrund geriet, ist die Pandemie nicht vorbei – was der Wochenbericht der Santé vom Donnerstag verdeutlicht: In der ersten Juni-Woche wurden 1.934 Neuinfektionen registriert. Eine Woche zuvor waren es lediglich 1.174 gewesen. Das ist ein sattes Plus von 65 Prozent. Allerdings wurden auch mehr Tests durchgeführt (8.209) als in der Vorwoche (6.302). Dennoch steigt die Positivitätsrate von 18,63 auf 23,65 Prozent.

Auch die Reproduktionszahl geht von 0,79 auf 1,25 nach oben. Dies bedeutet, dass eine infizierte Person das Virus an 1,25 Menschen weitergibt und damit die Krankheit wieder auf dem Vormarsch ist. Am deutlichsten ist der Anstieg der Infektionen (plus 120 Prozent) in der Altersgruppe der 0-14-Jährigen, was in dem Fall wohl mit den Pfingstferien in Verbindung gebracht werden kann.

Lage in den Krankenhäusern

Am Sonntag (5. Juni) verzeichnete Luxemburg 3.345 aktive Infektionen. Der Altersdurchschnitt der Infizierten liegt bei 40,8 Jahren. Beruhigend ist dagegen die Lage in den Krankenhäusern. Zwischen dem 30. Mai und dem 5. Juni wurden lediglich drei Patienten wegen Covid-19 aufgenommen, nur eine Person benötigt noch Intensivpflege. Der Altersdurchschnitt bei den Covid-19-Krankenhauspatienten liegt bei 60 Jahren. Traurigerweise haben drei Menschen in der ersten Juni-Woche im Zusammenhang mit Corona ihr Leben lassen müssen. Sie waren im Schnitt 86 Jahre alt.

Impfsituation

93 Personen holten sich eine erste Impfdosis. Insgesamt wurden 1.895 Dosen verspritzt. 527 Dosen wurden als „Booster“ gebraucht, in 1.170 Fällen sogar als zweite Auffrischung. Insgesamt sind 478.588 Menschen in Luxemburg vollständig geimpft, das entspricht 78,8 Prozent. Alles in allem wurden im Großherzogtum bislang 1.283.132 Dosen Vakzin verarbeitet.





