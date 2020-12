Corona-Hotspot Altenheime

Im November sind mehr Menschen an Covid-19 gestorben als zwischen März und Ende Oktober insgesamt. Diese Tatsache wirft zahlreiche Fragen auf.

Zwischen dem 1. November und dem 1. Dezember sind in Luxemburg 173 Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Damit hat sich in nur einem Monat die Gesamtzahl der Covid-19-Toten mehr als verdoppelt. Im November wurden mehr Tote verzeichnet als zwischen dem 13. März (erster Todesfall) und dem 31. Oktober insgesamt: In diesem Zeitraum sind 161 infizierte Menschen gestorben.

Der nüchterne Blick auf die Statistiken der Gesundheitsbehörde zeigt, dass die Opfer überwiegend älter als 70 Jahre sind ...