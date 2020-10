Eine Statec-Studie zeigt auf, dass die Corona-Krise mit gesellschaftlichen Brüchen einhergeht und die Ungleichheiten fördert. Besonders betroffen sind dabei die Frontline workers.

Corona befällt die Kohäsion

Wenn es am Montag in der Abgeordnetenkammer zur Debatte der Petition über das Recht auf Telearbeit kommt, dann ist eine Tatsache unbestritten: Mit der Corona-Krise hat sich das Homeoffice in der Arbeitswelt etabliert.

Die jüngsten Statec-Zahlen belegen dessen Bedeutung während des Lockdown. Über die Hälfte aller Arbeitnehmer (52 Prozent) verrichteten ihre berufliche Tätigkeit in jenen Wochen von zu Hause aus – sowohl in der Privatwirtschaft und dort insbesondere im Dienstleistungsbereich (Finanzen und Versicherungen, Kommunikation) als auch im öffentlichen Dienst, wo sich der Homeoffice-Anteil mit 3,7 multiplizierte.

Parallel zur Telearbeit verhalf die Pandemie den Videokonferenzen zum Durchbruch: 82 Prozent der Telearbeiter haben in ihrer beruflichen Tätigkeiten an virtuellen Besprechungen teilgenommen.

Stellten den Bericht "Travail et cohésion sociale“ vor: Statec-Direktor Serge Allegrezza (r.) und Abteilungsleiter Jérôme Hury. Foto: Chris Karaba

Das Schicksal der Frontline workers

Die Kehrseite der Medaille ist, dass sich ein wesentlicher Teil der Beschäftigten aufgrund der Art ihrer Arbeit nicht ins Homeoffice zurückziehen konnten. Mit der Folge, dass der soziale Zusammenhalt gelitten habe, so Statec-Direktor Serge Allegrezza, der drei große Brüche diagnostiziert: Neben der Kategorisierung Telearbeit/Nicht-Telearbeit die Unterscheidung zwischen Nicht-Telearbeitern, die wesentlich für die Bewältigung der Krise waren und den Frontline workers, jene 150 000 Arbeitnehmer, die in den Bereichen Handel, Gesundheit und Pflege sowie der Reinigungsbranche dem Virus an vorderster Front ausgesetzt waren, sowie zwischen Einheimischen und Pendlern.

Zu den Merkmalen der Frontline workers gehören eine eher niedrige schulische Qualifikation, oftmals befristete Arbeitsverträge, ein geringerer Stundenlohn und dass sie hauptsächlich weiblich sind.

Mussten sie sich in den Wochen des Lockdown ernsthafte Sorgen um ihre Gesundheit machen, so waren die Telearbeiter mit anderen Problemen konfrontiert: Dem Statec zufolge kämpften sie vor allem mit digitalen Herausforderungen, sei es, dass die Qualität der Netzverbindung zu wünschen übrig ließ (32 Prozent) oder dass sie das zu Hause verfügbare Material mit anderen Mitbewohnern teilen mussten (zwölf Prozent) oder dass ihnen die notwendigen Kompetenzen fehlten (sieben Prozent).

Generell hat die Corona-Krise dem Arbeitsmarkt nicht gut getan. Im zweiten Trimester 2020 war die Beschäftigungsrate um 0,7 Prozent rückläufig. Zum Vergleich: Zwischen 2015 und 2019 wuchs der Arbeitsmarkt im Trimesterrhythmus um 0,5 bis 1,1 Prozent.

