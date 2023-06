Corinne Cahen wechselt von der Landes- in die Gemeindepolitik. Unter Tränen verabschiedet sie sich am Dienstagabend von der Abgeordnetenkammer.

Emotionaler Abschied

Corinne Cahen tritt ein letztes Mal ans Chamber-Rednerpult

Corinne Cahen wechselt von der Landes- in die Gemeindepolitik. Unter Tränen verabschiedet sie sich am Dienstagabend von der Abgeordnetenkammer.

(lm) - Am Dienstagabend nahm Familienministerin Corinne Cahen (DP) Abschied von der Chamber. Da sie in der Hauptstadt als Drittplatzierte der DP-Liste bei den Gemeindewahlen hervorging, muss sie ihr Ministeramt niederlegen. Schon bald wird sie auch offiziell zurücktreten. Bevor es zu diesem Termin kommt, bedankt Cahen sich jedoch bereits am Dienstagabend bei den Abgeordneten für die Zeit, in der sie als Ministerin tätig wär.

„Es war nicht immer schön hier, doch manchmal war es das. Es war nicht immer lustig hier, aber manchmal schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr die Sitzung heute so in die Länge gezogen habt, sodass ich wirklich noch etwas davon hatte. Es war mir eine große Freude und Ehre, dass ich hier sein durfte“, so die emotionalen Worte bei ihrer letzten Rede als Familienministerin.

Wer in die Fußstapfen von Corinne Cahen treten wird, ist bisher nicht bekannt. Bei einer Pressekonferenz der Partei am Mittwochabend dürfte man jedoch mehr erfahren.

