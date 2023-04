„Dem Hilfs- und Pflegesektor gehen die Fachkräfte aus, wenn jetzt nicht richtig reagiert wird“, warnt Copas-Präsident Marc Fischbach.

Wahlforderungen

Copas befürchtet akuten Personalmangel „in zwei bis drei Jahren“

Michèle GANTENBEIN „Dem Hilfs- und Pflegesektor gehen die Fachkräfte aus, wenn jetzt nicht richtig reagiert wird“, warnt Copas-Präsident Marc Fischbach.

Das Bevölkerungswachstum und die Alterung der Gesellschaft stellen den Gesundheits-, Hilfs- und Pflegesektor vor große Herausforderungen. „Wenn nichts unternommen wird, werden wir in zwei bis drei Jahren einen Personalmangel erleben und es wird extrem schwierig sein, qualifiziertes Personal zu rekrutieren“, sagt Marc Fischbach, Vorsitzender des Dachverbands der Pflegedienstleister (Copas) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Forderungen der Copas mit Blick auf die bevorstehenden Nationalwahlen.

Dem kurz- bis mittelfristig drohenden Mangel an Fachkräften müsse jetzt entgegengewirkt werden - angefangen mit einer breit angelegten Sensibilisierungskampagne, „um den Schülern die Attraktivität eines Gesundheits- oder Pflegeberufs zu vermitteln und damit auch auf den Stellenwert des Sektors in unserer Gesellschaft hinzuweisen“, so Fischbach. Darüber hinaus brauche es gute Aus- und Weiterbildungen, die inhaltlich und vom Umfang her so ausgerichtet seien, „dass sie im Hinblick auf die Rekrutierung von Fachpersonal den Bedürfnissen im Sektor gerecht werden“.

Einführung des Pflegetechnikers

Wichtig ist der Copas die Schaffung einer neuen Karriere zwischen dem Krankenpfleger (Infirmier) mit einem Brevet de technicien supérieur (BTS) und der Hilfspflegekraft (Aide-soignant, DAP) - dies vor dem Hintergrund der Reform der Gesundheits- und Pflegeberufe, die derzeit umgesetzt wird. Laut der Reform läuft der BTS in der Krankenpflege 2028 aus und wird durch einen Bachelor ersetzt.

Das vergrößere die Lücke zwischen dem Krankenpfleger und dem Aide-soignant, meint die Copas, weshalb sie sich für die Einführung des Pflegetechnikers mit Technikerdiplom starkmacht - eine Zwischenstation als Aufstiegsmöglichkeit für Hilfspflegekräfte, wie sie auch der OGBL fordert. Damit Klarheit herrscht, welche Berufsgruppe was machen darf, müssten die Kompetenzzuschreibungen (Attributions) neu geklärt werden.

Es führt kein Weg vorbei an einer Konvergenz hin zu einem einheitlichen Kollektivvertrag für den gesamten Gesundheits- und Pflegesektor. Marc Fischbach, Copas-Präsident

Neben dieser Passerelle „nach oben“ fordert die Copas eine Passerelle „nach unten“. Das bedeutet: Schüler, die die Krankenpflegerausbildung nach einem bestandenen Jahr abbrechen, sollten automatisch ein Diplom als Hilfskrankenpfleger bekommen.

Einheitlicher Kollektivvertrag

Die Copas fordert eine Angleichung der beiden Kollektivverträge FHL im Krankenhaussektor und SAS im Hilfs- und Pflegesektor. Die Tarifverträge seien über die Jahre immer weiter auseinandergeklafft und die Arbeits- und Gehaltsbedingungen des Krankenhauspersonals viel vorteilhafter, meinte Marc Fischbach. So verdienten Krankenpfleger in den Spitälern 17 Prozent mehr als vergleichbare Krankenpfleger im Pflegesektor. Das verstoße gegen das Rechtsprinzip „gleiche Arbeit, gleicher Lohn“ und sei nicht mehr vertretbar. „Es führt kein Weg vorbei an einer Konvergenz hin zu einem einheitlichen Kollektivvertrag für den gesamten Gesundheits- und Pflegesektor.“

Hospitalisation à domicile

Weiterkommen möchte die Copas noch in einem anderen Bereich, und zwar der häuslichen Krankenhausbehandlung (hospitalisation à domicile), die es in der Form heute noch nicht gibt, die laut Marc Fischbach aber notwendig sei, um die Spitäler zu entlasten, „damit das Krankenhauspersonal sich auf die Not- und schweren Krankheitsfälle konzentrieren kann“. Die Copas sieht sich im außerklinischen Bereich nicht nur als Akteur, sondern als Partner des Spitalsektors und als Co-Manager der häuslichen Krankenhauspflege, wie Fischbach betonte.

Die Copas hat ein Konzept zur hospitalisation à domicile erstellt, das sie mit dem Krankenhaussektor diskutieren möchte. Sie ist der Ansicht, dass die bestehenden professionellen Kompetenzen der Pflegedienstleister in den Alten- und Pflegeheimen genutzt werden sollten, „um eine häusliche Krankenhauspflege aufzubauen, die nicht nur wirksam, sondern auch kostensparenter wäre als der Aufbau neuer Dienstleistungen in den Spitälern, die den verfügbaren Ressourcen nicht in dem Maße Rechnung tragen, wie das der Fall sein müsste“.

Wir sind der Meinung, dass der Text den Zielen nicht gerecht wird. Marc Fischbach

„Reform darf so nicht durchgehen“

Abschließend strich Marc Fischbach hervor, dass die Copas mit dem Reformtext von Familienministerin Corinne Cahen (DP) über die Qualitätssicherung der Leistungen im Seniorenbereich nicht einverstanden sei und hoffe, dass die Reform in dieser Legislatur nicht durchgehen werde. „Wir sind der Meinung, dass der Text den Zielen nicht gerecht wird“, so Fischbach. Die Copas stört sich am Umstand, dass das Familienministerium seine Verantwortung als Kontroll- und Überwachungsorgan des Sektors an einen beratenden Ausschuss abgebe. „Der Ausschuss ist so ausgerichtet, dass er nicht in der Lage sein wird, seine vielfältigen Aufgaben zu erfüllen“, so Fischbach. „Des Weiteren sind die Qualitätskriterien derart überzogen und zeitraubend, dass die Dienstleister sie in der Form gar nicht umsetzen können.“

