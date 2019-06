Contre le viol de guerre, le début d'une bataille

Le forum Stand Speak Rise Up du mois de mars a donné lieu à un Livre Blanc dans lequel la Grande-Duchesse Maria Teresa et ses partenaires soulignent les lignes directrices de leur mobilisation.

Le forum Stand Speak Rise Up fin mars de cette année à Luxembourg, moment culminant d'une vaste mobilisation contre les violences sexuelles en «zones sensibles», fut un événement aussi remarquable que remarqué, par le nombre et la notoriété des intervenants, par la présence à leurs côtés de plusieurs «survivantes», par la ferveur qui l'anima et le retentissement qu'il connut au Grand-Duché et au-delà ...