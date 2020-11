CNS-Überschuss ist eine Mogelpackung

Trotz Plus im Jahr 2020: Die Reserven der Gesundheitskasse werden mittelfristig aufgebraucht sein.

Der Staat beteiligt sich mit 386 Millionen Euro an den Kosten, die der CNS durch die Covid-19-Krise entstanden sind und so macht die CNS einen geschätzten Überschuss von 6,7 Millionen Euro in diesem Jahr – in diesem Jahr einer nie dagewesenen Gesundheitskrise.

Das klingt doch gut ...