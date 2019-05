Nachdem aufflog, dass zwei Mitarbeiter der Gesundheitskasse CNS etwas über zwei Millionen Euro unterschlugen, wurden ein Audit unternommen. Sozialminister Romain Schneider erklärt sich den Abgeordneten.

CNS: Gegen Unterschlagung gefeit

Annette WELSCH Nachdem aufflog, dass zwei Mitarbeiter der Gesundheitskasse CNS etwas über zwei Millionen Euro unterschlugen, wurden ein Audit und auch schon Sicherheitsmaßnahmen unternommen. Sozialminister Romain Schneider erklärt sich den Abgeordneten.

Leicht über zwei Millionen Euro über zehn Jahre - das war die Ausbeute zweier CNS-Mitarbeiter mit ihrer Betrugsmasche. Am 4. Februar hatte die CNS darüber informiert, am 5. Februar kündigte Sozialminister Romain Schneider im zuständigen Parlamentsausschuss eine umfassende interne Systemprüfungen im Rahmen eines Audits an. Am Donnerstag stellte er zusammen mit CNS-Präsident Christian Oberlé dem Ausschuss das Resultat und die Maßnahmen vor, die ergriffen wurden und noch eingeführt werden.

Hundert Millionen Schriftstücke auf Widersprüche hin durchgecheckt

Die beiden Beamten hatten systematisch Rechnungen gefälscht, die bei Arztbesuchen im Ausland ausgestellt wurden und die Entschädigung auf ihr eigenes Konto oder das von Angehörigen fließen lassen. Es gebe aber keine Anzeichen, dass sie zusammengearbeitet hätten, hieß es am Donnerstag. Und es waren auch die einzigen Vorfälle dieser Art - das wurde beim internen Audit festgestellt. Hundert Millionen Vorgänge wurden in 3.000 Arbeitsstunden von der Firma PriceWaterhouse Coopers in den vergangenen Wochen gecheckt. Bei 8.000 Dossiers wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, aber nur bei 400 Dossiers, die ausschließlich von den beiden Beschuldigten bearbeitet wurden, liegt eine Veruntreuung vor.

Es war eben viel auf Vertrauen aufgebaut

"Ich habe Transparenz versprochen und halte das auch ein", sagte Schneider im Anschluss. "Auch nach der Prüfung blieb es bei zwei Mitarbeitern und bei zwei Millionen Euro Schaden. Das ist ein Anteil von 0,005 Prozent am Gesamtvolumen und man sollte nun all die anderen Mitarbeiter nicht mit in einen Topf werfen. Es war eben viel auf Vertrauen aufgebaut." 500.000 Euro kostete das Audit, aber auch die Empfehlungen, wie sich die CNS in puncto Sicherheit und Kontrolle nun besser aufstellen kann. Schneider stellte auch in Aussicht, dass mehr Personal eingestellt werde.

Oberlé zeigte sich zufrieden, dass kein grundsätzliches Problem beim Personal besteht und führt vier Maßnahmen an, die nun in die Wege geleitet wurden. Der interne Auditor, der im April 2018 eingestellt wurde, bekommt die Aufgabe, über anderthalb Jahre ein internes Kontrollssystem aufzubauen. Derweil wurden die Prozeduren schon überarbeitet: Wichtige Dokumente müssen nach dem Vier-Augen-Prinzip von zwei Personen geschaut werden, bei Beträgen von mehr als 2.000 Euro muss der Chef gegenzeichnen. Es kam auch zu internen Weiterbildungen, dass man beispielsweise als Chef einer Abteilung auch Kontrollen durchzuführen habe.

Qualitätssicherung wird eingeführt

Drittens wird mit der Digitalisierung in den nächsten drei Jahren "ein Quantensprung" gemacht. Oberlé erklärte: "Das wird das Personal stark entlasten, weil die Routineabrechnungen nicht mehr manuell durchgeführt werden. So kann sich das Personal besser auf die komplexen Fälle der Auslandsbehandlungen konzentrieren." Schließlich gibt sich die CNS ein Qualitätssicherungssystem. "Damit werden wir unsere Prozesse umdefinieren und absichern", sagte Oberlé.

Zufrieden zeigte sich der CSV-Abgeordnete Jean-Marie Halsdorf von der Opposition: "Wir wurden gut informiert." Er monierte allerdings, dass die Kontrolle in der CNS nicht gut funktioniert habe, obwohl im Oktober 2015 der "Service abus et fraude" eingeführt wurde. "Der hätte eigentlich schauen müssen, wo Potenzial für Betrug ist und er wurde jetzt beim Betrugsfall nicht eingebunden. Das ist nicht gut." Als "überraschend" bezeichnete er auch, dass in den vergangenen Jahren interne Audits durchgeführt wurden, ohne dass die Betrugsfälle aufgedeckt werden konnten.

"Das System war nicht sehr performant. Es hätte noch viel mehr gefuddelt werden können - das spricht für die Leute, die bei der CNS arbeiten", meinte Halsdorf. Jetzt hätten 500.000 Euro in das Audit investiert werden müssen. Aber immerhin: "Es ist eine Bewusstseinsbildung da und auch eine globale Strategie für die Zukunft."