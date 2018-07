Die CSV-Politikerin Claudine Konsbrück zieht als Abgeordnete ins Parlament ein. Sie ersetzt Marcel Oberweis, der sich aus der Nationalpolitik zurückzieht.

Claudine Konsbrück als neue Abgeordnete vereidigt

Danielle SCHUMACHER

Kurz vor den Sommerferien kam es am Krautmarkt noch einmal zu einem Wechsel. Am Dienstag wurde Claudine Konsbrück als neue Abgeordnete vereidigt. Die CSV-Politikerin übernimmt das Mandat ihres Parteikollegen Marcel Oberweis, der sich aus der nationalen Politik zurückzieht. Sie wird im Parlament die Dossiers ihres Vorgängers übernehmen, der u.a. als ausgewiesener Experte im Umweltbereich und für Entwicklungshilfe galt. Konsbrück soll Mitglied in den Ausschüssen für Hochschule, Umwelt, Familie, Kultur und Petitionen werden.



Claudine Konsbrück ist seit 2003 Mitglied der CSV. Die 51 jährige Juristin ist seit Februar 2011 Gemeinderätin in der Hauptstadt. Seit 1991 ist sie Regierungsrätin im Justizministerium. Sie ist zudem Vorsitzender der Initiative "Rëm Schaffen" und Mitglied im Verwaltungsrat der Fondation de Luxembourg.



Da sie nur wenige Wochen vor dem Ende der Legislaturperiode ins Parlament einzieht, bezeichnete sie sich kürzlich in einer CSV-Publikation als "Schlussläuferin": "Manchmal ist es in der Politik wie beim Sport. Ein Staffellauf braucht eben auch eine gute Schlussläuferin." Auch wenn es nur für eine kurze Zeit sei, so werde sie denn noch alles geben, so Konsbrück.