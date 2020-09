Claude Turmes positiv getestet

Mit Claude Turmes ist nun das erste Regierungsmitglied positiv auf Corona getestet worden.

(TJ) - Mit Claude Turmes ist nun das erste Regierungsmitglied positiv auf Corona getestet worden. Der Minister für Energie und Landesplanung hat sein Testergebnis am Mittwochmorgen erhalten.

Der Minister hatte sich bereits am 25. September testen lassen, nachdem er erfahren hatte, dass eine Person aus seinem näheren Umfeld infiziert war. Dieser Test war negativ, dennoch hatte Turmes sich in Quarantäne begeben. Vier Tage später wurde er positiv getestet.

Weil er in Quarantäne war, bestehe kein Risiko, dass er Menschen in seinem Umfeld infiziert habe, so sein Ministerium in einem Schreiben. Es gehe ihm gut und er habe keine Symptome. Die Quarantäne wird noch bis zum 8. Oktober dauern. Turmes ist somit das erste Regierungsmitglied, das sich mit dem Virus angesteckt hat.

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass auch der Fraktionschef der LSAP, Georges Engel, einen positiven Testbefund erhalten hatte.

