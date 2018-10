Emotionaler Wahlkampfabschluss von Déi Gréng. Claude Turmes enteckt im Publikum unter den 250 Gästen eine Frau, die er in den 1990er Jahren bei sich zu Hause aufgenommen hat.

Claude Turmes kämpft gegen Tränen

Jonathan PONCHON Ilda Calakovic (27) war Ende der 1990er Jahren Kriegsflüchtling. Gemeinsam mit ihrer Familie wurde sie bei Claude Turmes aufgenommen. Nun ist die Ernährungsberaterin Luxemburgerin.

Ein Blick ins Publikum reicht und die Stimme wird brüchig. Mit einer Träne im Knopfloch sammelt sich Claude Turmes und sagt entschlossen: „Wir brauchen ein Luxemburg der Herzen!“ Die Person, die er dabei ansieht, ist Ilda Calakovic aus Bosnien.

Es war ihre Familie, die er Ende der 1990er Jahre in seinem Haus auf. Doch als als der Krieg im ehemaligen Jugoslawien zu Ende war, sollte sie zurück in die Heimat. Doch da ihr Vater in Bosnien Polizist war, war eine sichere Rückkehr nicht gewährleistet. Claude Turmes kämpfte erfolgreich gegen die Abschiebung: Nun ist Ilda Luxemburgerin.



Ich hatte eine kleinere, heftigere Auseinandersetzung mit meinen polnischen und ungarischen Amtskollegen.

Es sind solche Werte, die Justizminister Felix Braz meint, als er auf der gestrigen abschließenden Wahlveranstaltung vor das Publikum tritt. Er spricht von einer Sitzung der EU-Justizminister, am gleichen Tag. „Ich hatte dort eine kleinere, heftigere Auseinandersetzung mit meinen polnischen und ungarischen Amtskollegen“, berichtet Braz. Letztere verhinderten eine gemeinsame Erklärung, in der sich die europäischen Minister zur Wahrung der europäischen Grundrechtscharta bekennen wollten.

Energie tanken für den Schlussspurt



Rund 250 Gäste kamen in den Rotondes in Bonneweg zusammen, um noch „einmal gemeinsam für den Schlussprint Energie zu tanken“, wie Braz gegenüber dem „Luxemburger Wort“. Die Kandidaten von Déi Gréng aus allen Bezirken klatschten sich ab und sprachen sich Mut zu für die letzten drei Tage bis zum Wahlsonntag. „Jetzt heißt es, insbesondere die unentschlossenen Wähler anzusprechen, und sie für unsere Inhalte zu überzeugen“, erklärt Braz.



Die Klima-Queen aus Paris!



Nacheinander ergriffen die „Klima-Queen aus Paris“, wie Claude Turmes Umweltministerin Carole Dieschbourg mit einem Augenzwinkern nannte, Nachhaltigkeitsminister François Bausch und Felix Braz das Wort. Sie sprachen von einer Kehrtwende in der Umweltpolitik, vom Naturschutz, der gestärkt wurde, von einer nachhaltigen Mobilitätspolitik, von gesellschaftspolitischen Errungenschaften, den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Botschaft an den Wähler war einstimmig: „Wenn einem diese Dinge wichtig sind, dann wählt Déi Gréng!“