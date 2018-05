Der langjährige Europaabgeordnete Claude Turmes gilt als Spezialist für Energiefragen, ein Gebiet, auf das er sich auch in der Regierung konzentrieren soll. An seiner Stelle rückt Tilly Metz ins EU-Parlament nach.

Claude Turmes ersetzt Camille Gira als Staatssekretär

(mth) - Nach dem plötzlichen Tod von Staatssekretär Camille Gira am 16. Mai wird der aktuelle grüne Europaabgeordnete Claude Turmes (57) dessen Posten in der Regierung übernehmen. Déi Gréng gaben die Personalentscheidung am Dienstagmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Turmes trat wie Gira im Wahlbezirk Norden an, sodass die regionale Repräsentativität gewahrt bleiben wird. Turmes soll auch als Spitzenkandidat der Grünen im Norden antreten.

Claude Turmes gilt als Spezialist für Energiefragen und soll auch auf diesem Gebiet bei der Regierungsarbeit konzentrieren. Umweltministerin Carole Dieschbourg soll sich auf die ökologischen Aspekte konzentrieren und somit den Bereich übernehmen, den Camille Gira leitete.

Tilly Metz (46) wird für Claude Turmes ins Europaparlament nachrücken. Tilly Metz lebt in Luxemburg-Stadt und ist frühere Bürgermeisterin von Weiler-la-Tour. Seit Juli 2012 koordiniert sie die „Cellule Indépendante Fusions Communales“ im Innenministerium. Seit 1994 unterrichtet sie als Psychopädagogin humanwissenschaftliche Fächer in der Erzieherausbildung im LTPES.