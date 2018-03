Claude Meischs übereilte Reformpolitik

Der Bildungsminister steht wegen des Lehrermangels im Fondamental erheblich unter Druck. Mit seinen Maßnahmen riskiert er, neue Probleme zu schaffen. Ein Kommentar.

Um möglichst schnell möglichst viele Lehrer zu rekrutieren, vereinfacht er den Zugang zum Lehrerberuf und riskiert so, dass noch weniger junge Menschen sich für die vierjährige Grundausbildung an der Uni entscheiden, weil es auch einfacher geht : in nur drei Jahren in nur einem Fach.

Wer eine Lehrerausbildung anfängt, legt sich von vornherein auf den Beruf fest ...