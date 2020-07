Die Corona-Krise könnte junge Menschen besonders hart treffen. Der zuständige Minister erklärte in einer Pressekonferenz, welche Hilfsmaßnahmen die Regierung ergreifen will. Auch aktuelle Infektionsfälle kamen zur Sprache.

Claude Meisch: "Überschaubare" Infektionslage in den Schulen

(jt) - Trotz weiter steigender Corona-Fallzahlen hält Bildungsminister Claude Meisch (DP) an seinem Konzept der Schulöffnungen fest. Es sei bislang keine einzige Infektion nachgewiesen, die im schulischen Kontext geschehen sei, sagte Meisch bei einer Pressekonferenz am Freitag. Nur ein geringer Teil der Schulen sei von Quarantänemaßnahmen betroffen. In 161 (von insgesamt 194, Anm.) Schulen im Land sei gar keine Infektion festgestellt worden.

Aktuell gebe es 30 aktive Infektionsfälle in Grundschulen und 30 in Lyzeen. Zudem sei in einer Crèche eine Ansteckung einer Betreuungsperson nachgewiesen worden. 27 Schulklassen befanden sich mit Stand vom Freitag in Quarantäne. Meisch sprach am Freitag von einer "überschaubaren" Infektionslage im Bildungsbereich.

In Bezug auf einen drohenden Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit kündigte Meisch verschiedene Unterstützungsmaßnahmen an. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die bei der Tripartite mit den Sozialpartnern festgehalten wurden. Jungen Menschen riet er, sich zu überlegen, ob man einer abgeschlossenen Ausbildung eventuell noch eine weitere hinzufügen wolle. "Es ist vielleicht besser, noch zwei Jahre in Ausbildung zu gehen als ein Jahr erfolglos einen Job zu suchen."

