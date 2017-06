(ml) - Die Betreuung von Kleinkindern findet hierzulande entweder in Kindertagesstädten oder bei Tageseltern statt. Demnächst könnte ein Übergangsmodell Wirklichkeit werden. Bildungsminister Claude Meisch (DP) verkündete den Mitgliedern des zuständigen Parlamentsausschusses, dass er beabsichtigt, ein Sonderstatut für sogenannte "Mini-Crèches" zu schaffen.



Vorstellbar wäre z.B., dass ein Erzieher und eine Tagesmutter, die beide den Kriterien des "Chèque-Service" und der mehrsprachigen Förderungen gerecht werden, zusammenarbeiten, ohne dass sie in Bezug auf die Räumlichkeiten die gleichen Bedingungen wie Kindertagesstätte erfüllen müssen.



Kostenlose Frühförderung



Claude Meisch will die entsprechende großherzogliche Verordnung im Herbst einreichen. Die Gesetzgebung soll im Frühling 2018 den neuen Gegebenheiten angepasst werden.



Die Abgeordneten haben sich zudem mit der Reform des Gesetzes auseinandergesetzt, dass die Aktivitäten der Tageseltern regelt. Im Wesentlichen ging es darum zu klären, welche Sprachanforderungen die Tageseltern erfüllen müssen. Rund 700 Tageseltern verfügen derzeit über eine Genehmigung des zuständigen Ministeriums, 600 sind im "Chèque-Service" System eingegliedert.



Ab diesem Herbst soll in Luxemburgs Kitas die kostenlose mehrsprachige Erziehung in Luxemburgisch und Französisch eingeführt werden. Die Arbeiten an dem entsprechenden Gesetzentwurf werden fortgesetzt.







