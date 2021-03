Im neuen Covid-Gesetz sollten die sanitären Maßnahmen im Schulwesen eine legale Basis erhalten. Daraus wird jetzt nichts.

Politik 2

Claude Meisch macht Rückzieher beim Covid-Gesetz

Michèle GANTENBEIN Im neuen Covid-Gesetz sollten die sanitären Maßnahmen im Schulwesen eine legale Basis erhalten. Daraus wird jetzt nichts.

Die sanitären Maßnahmen in den Schulen haben keine legale Basis, und das seit Beginn der Pandemie. Das sollte in dem neuen Gesetz, über das diese Woche abgestimmt wird, geändert werden. Doch daraus wird jetzt nichts.

Blick auf Claude Meischs Stufenplan Der Bildungsminister hat verschärfte Maßnahmen für die Schulen definiert – nur ist unklar, unter welchen Bedingungen sie in Kraft treten.

Wie der CSV-Abgeordnete Claude Wiseler am Dienstag auf Nachfrage erklärte, habe Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Morgen in der parlamentarischen Bildungskommission angekündigt, er werde die Passage im Text zu den schulischen Covid-Maßnahmen nach Rücksprache mit dem Staatsrat zurückziehen. Der Staatsrat habe angekündigt, den Text mit formalen Einwänden zu belegen.

Der CSV-Abgeordnete Claude Wiseler (links) wirft Bildungsminister Claude Meisch (DP) vor, sich bei der Schaffung einer legalen Basis zu viel Zeit gelassen zu haben. Foto: Chris Karaba

Es bleibt demnach beim Status quo, dass die schulischen Covid-Maßnahmen ohne gesetzliche Basis und rein über Empfehlungen umgesetzt werden. Einzig der Alternativunterricht auf den Klassen 4e, 3e und 2e und die Maskenpflicht ab dem Zyklus 2 werden gesetzlich verankert.

Der Minister hatte Monate Zeit, sich eine legale Basis für die Maßnahmen in den Schulen zu geben. Nichts ist passiert. Claude Wiseler, CSV

Für die CSV ist die Vorgehensweise nicht nachvollziehbar und auch nicht hinnehmbar. „Seit Monaten ist das Problem bekannt. Der Minister hatte Monate Zeit, sich eine legale Basis für die Maßnahmen in den Schulen zu geben. Nichts ist passiert. Hier werden Prinzipien des Rechtsstaats infrage gestellt. Das ist inakzeptabel“, so Claude Wiseler.

Eine Handhabe gegen diese Vorgehensweise hat das Parlament nicht. Die CSV bringt nun einen Gesetzesvorschlag ins Spiel, den der Abgeordnete Léon Gloden eingebracht hatte. Der Text würde Parlamentariern die Möglichkeit geben, den Staatsrat einzuschalten, sollten sie mit Gesetzesinterpretationen der Regierung nicht einverstanden sein. Der Staatsrat hätte dann die Aufgabe, im Falle eines Rechtsstreits für Klärung zu sorgen. „Es kann nicht sein, dass wir im Falle eines legalen Streits mit der Regierung das Gericht einschalten müssen. Wir brauchen andere Möglichkeiten“, so Wiseler.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.