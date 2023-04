Bildungsminister Meisch hat die Mitglieder des Bildungs- und Budgetkontrollausschusses über die Entwicklungen in der Affäre Science Center informiert.

Luxembourg Science Center

Claude Meisch hat Konvention mit Science Center gekündigt

Bildungsminister Claude Meisch (DP) hat am Mittwoch Stellung zu den Vorwürfen in Bezug auf das Luxembourg Science Center (LSC) genommen und den Mitgliedern des parlamentarischen Bildungs- und Budgetkontrollausschusses mitgeteilt, dass er die Konvention mit dem Science Center zum 18. April 2023 gekündigt habe. Die Kündigung werde in sechs Monaten in Kraft treten. Das sagte die Vorsitzende der Budgetkontrollkommission, Diane Adehm (CSV), am Mittwoch auf LW-Nachfrage nach der gut dreistündigen Sitzung.

Das Ministerium hatte im Dezember 2022 bei der Finanzinspektion eine Analyse in Auftrag gegeben, bei der die Finanzströme untersucht werden zwischen dem Science Center und der Firma GGM 11, die die Experimentierstationen für das Wissenschaftszentrum baut. Der Bericht soll voraussichtlich Ende April vorliegen und Empfehlungen für eine bessere Governance aussprechen.

Laut Diane Adehm habe das Ministerium der Fondation Léierbud, der das Gebäude gehört, in dem das Science Center untergebracht ist, geraten, den Mietvertrag mit der Vereinigung ebenfalls zu kündigen.

Die Online-Plattform reporter.lu hatte am vergangenen 2. März exklusiv über Missstände im LSC berichtet. Im Zentrum steht der Unternehmer Nicolas Didier. Er ist Gründer und Direktor des Science Center sowie Präsident des LSC-Verwaltungsrats. Er ist zugleich Geschäftsführer und Hauptanteilseigner der Firma GGM 11, die exklusiv für das Science Center Experimentierstationen baut.

Gegen Nicolas Didier besteht der Verdacht des Interessenkonflikts, weil er über das Science Center seiner Firma Aufträge zuschustert, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Er steht wegen intransparenter Finanzführung in der Kritik, seine Firma GGM 11 hat seit dem Tod des Gérant technique Ende August 2022 keine Autorisation d'établissement mehr, und die Firma führt für das Science Center administrative Arbeiten durch, für die sie keine Genehmigung hat.

Inzwischen hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und führt eine Voruntersuchung durch.

