Claude Meisch gibt Details zur Schulrentrée

Bildungsminister Claude Meisch strebt größtmögliche Normalität und Sicherheit in Schulen und Betreuungsstrukturen an. Am Freitag stellte er sein Schulmodell vor.

Michèle GANTENBEIN Welche Regeln müssen Schüler und Lehrer in den Schulen beachten? Wann gelten Maskenpflicht oder Abstandsregeln? Darüber gab Bildungsminister Claude Meisch am Freitag nach dem Ministerrat Auskunft.

Es wird keine normale Schulrentrée. Aber sie soll so normal wie möglich sein, dies bei größtmöglicher Sicherheit für alle Beteiligten. „Dieses Modell bietet maximale Chancen für Bildung und minimale Chancen für das Virus“, sagte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Freitag, als er nach dem Ministerrat sein Schulkonzept 2020/21 vorstellte.

Das Stufenmodell (siehe unten) basiert auf den Erfahrungen des vergangenen Schuljahrs. Die Analyse habe gezeigt, dass die sanitären Maßnahmen zum Ende des Schuljahrs gegriffen hätten. Diese Regeln bleiben bestehen. Allerdings will man darüber hinaus mit differenzierten Maßnahmen auf spezifische Situationen reagieren. Tauchen in einer Schule oder in einer Betreuungsstruktur vermehrt Fälle auf, werden dort strengere Maßnahmen angeordnet.

Testreihe vor Schulbeginn

Zum Start werden alle Lehrer und Schüler dazu aufgefordert, sich testen zu lassen. Während des Schuljahrs folgen gezielte Testreihen. Im Fokus stehen vor allem Familien mit Kindern, da laut dem Minister die meisten Ansteckungen erfahrungsgemäß im privaten Umfeld stattfinden, und infektionsreiche Schulen. Mobile Teststationen sollen es erlauben, in kurzer Zeit ganze Schulen durchzutesten.

Für Bildungsminister Claude Meisch steht das Recht auf Bildung im Vordergrund, dies bei größtmöglicher Sicherheit. Foto: Chris Karaba

Normalität bedeutet, dass alle Fächer unterrichtet werden, die Schulkantinen wieder öffnen und die normalen Unterrichtszeiten gelten. Pädagogische Ausflüge und Klassenkolonien sind ebenfalls erlaubt. Die generelle Regel lautet: Mundschutzpflicht in den Bussen und in den Gebäuden. In der Klasse kann der Mundschutz abgelegt werden. Die Pausen bleiben zeitversetzt.

In den Maisons relais werden die Gruppen auf 30 Kinder begrenzt. Es besteht keine Mundschutzpflicht beziehungsweise keine Distanzregel – es sei denn, man kommt mit Personen aus anderen Gruppen in Kontakt.

In den Schulkantinen gilt Mundschutzpflicht bis zum Tisch. An einem Tisch dürfen maximal zehn Personen sitzen. Selbstbedienung am Buffet ist verboten.

Im Secondaire haben Schulen die Möglichkeit, zusätzliche Maßnahmen einzuführen. Sie können die Mundschutzpflicht in den Klassen verordnen (außer in Prüfungssituationen) und entscheiden, in den oberen Klassen (ab 4e) einen Teil der Klasse via Livestream zu Hause zu unterrichten. Hintergrund sind die hohen Schülerzahlen pro Klasse in den oberen Klassen und die höhere Infektiosität von älteren Jugendlichen. In jeder Schule muss ein Lüftungskonzept umgesetzt werden, um Infektionen durch Aerosole zu vermeiden.

Das Bildungsministerium startet eine Sensibilisierungskampagne bei Eltern, ihre Kinder nicht krank zur Schule zu schicken. Das Ministerium beschreibt mehrere Kategorien von Symptomen – leichte und schwerwiegende. Dies soll Eltern helfen, die Situation richtig einzuschätzen und entsprechend zu reagieren. Für Eltern, die ihre kranken Kinder zu Hause betreuen müssen, gilt der normale gesetzliche Sonderurlaub aus familiären Gründen.

Transparenz und Kommunikation

Die Koordinierung zwischen dem Bildungs- und dem Gesundheitsministerium wird verbessert. Zu diesem Zweck wird eine permanente Arbeitsgruppe mit Bildungs- und Gesundheitsexperten eingesetzt, die sich untereinander abstimmen. Die sanitären Maßnahmen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Gesundheitsexperten, die pädagogischen in den der Bildungsexperten. Die Öffentlichkeit soll regelmäßig über die Situation in den Schulen informiert werden.

Das Stufenmodell im Falle von Infektionen Infektionen werden trotz bester Schutzmaßnahmen nicht zu vermeiden sein. Das Bildungsministerium hat zusammen mit der Gesundheitsbehörde ein Stufenmodell ausgearbeitet, das im Falle von Infektionen greift: - Handelt es sich um einen isolierten Fall in einer Klasse, wird die Klasse in der Schule isoliert, aber nicht unter Quarantäne gestellt. Isoliert bedeutet, dass keine Vermischung mit anderen Gruppen stattfindet. Die Schüler tragen Mundschutz in der Klasse und werden getestet. Sind die Tests negativ, kehrt die Klasse zur Normalität zurück. - Handelt es sich um mehrere Fälle in einer Klasse, gelten die gleichen Maßnahmen wie im ersten Szenario. Die Klasse wird zusätzlich unter Quarantäne gestellt. - Handelt es sich um eine Infektionskette, bei der nachgewiesen wird oder der starke Verdacht besteht, dass Schüler beziehungsweise Lehrer sich gegenseitig angesteckt haben, werden die jeweiligen Klassen unter Quarantäne gestellt. Die neu geschaffene interministerielle Arbeitsgruppe bestehend aus Bildungs- und Gesundheitsexperten kann zusätzliche Maßnahmen beschließen, für die betroffenen Klassen oder die ganze Schule. So kann zum Beispiel die Maskenpflicht in der Klasse oder der Fernunterricht angeordnet werden. - Eine Schulschließung wird nur im äußersten Notfall in Betracht gezogen, das heißt, wenn es zu einem kompletten oder teilgesellschaftlichen Lockdown kommt.

