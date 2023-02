Der Staatsrat hat zahlreiche Einwände gegen den Entwurf des Agrargesetzes erhoben. Der Text sei in Teilen ungenau und gebe dem zuständigen Minister einen zu großen Ermessensspielraum.

Politik 4 Min.

Gutachten des Staatsrats

Claude Haagen muss beim Agrargesetz nachbessern

Michèle GANTENBEIN Der Staatsrat hat zahlreiche Einwände gegen den Entwurf des Agrargesetzes erhoben. Der Text sei in Teilen ungenau und gebe dem zuständigen Minister einen zu großen Ermessensspielraum.

Eigentlich hätte das neue Agrargesetz zum 1. Januar 2023 in Kraft treten müssen, doch es wird noch eine Weile dauern, bis der Entwurf abstimmungsreif ist. Der Staatsrat hat 22 Einwände erhoben - teils, weil der Text verfassungswidrig ist, teils, weil er gegen europäische Vorgaben verstößt.

Ein Beispiel: Die EU sieht eine Altersobergrenze für Jungbauern vor (maximal 40 Jahre). Luxemburg hält darüber hinaus ein Mindestalter von 23 Jahren fest, was in der europäischen Gesetzgebung so nicht vorgesehen ist. Die Untergrenze muss aus dem Text gestrichen werden, fordern die Staatsräte, die zudem bemängeln, dass die für Jungbauern geltenden Arbeitsbedingungen zu ungenau definiert seien.

Wie es vor dem Agrargipfel um die Landwirtschaft steht Die Erwartungen an das Zusammentreffen zwischen Regierung und Vertretern der Landwirtschaft am Donnerstag sind hoch - ein Überblick darüber, was es an dem Tag zu beachten gilt.

Kritik an der Deckelung des Viehbestands

Bei den Protesten der Bauern im vergangenen Jahr gegen das neue Gesetz stand stets Artikel 6 im Mittelpunkt. Zur Erinnerung: Minister Haagen hatte Artikel 6 in letzter Sekunde und ohne Absprache mit den Bauernverbänden eingefügt. Der Artikel sieht eine Deckelung des Viehbestands und eine Genehmigungspflicht vor für Betriebe, die sich vergrößern wollen. Auf diese Weise sollen die Ammoniak-Emissionen gesenkt werden.

Artikel 6 aber kommt beim Staatsrat nicht gut an. Auf drei Seiten nimmt die Hohe Körperschaft den Artikel auseinander und gibt zu bedenken, dass laut EU-Recht die Maßnahmen, die eingesetzt werden, um in diesem Fall die Ammoniak-Emissionen zu reduzieren, nicht über das erforderliche Maß hinausgehen dürfen, also verhältnismäßig sein müssen.

Können die Arbeitseinheiten, die die Größe des landwirtschaftlichen Betriebs angeben sollen, ein wahrheitsgetreues Bild der Ammoniakemissionen vermitteln, die dieser Betrieb produziert? Gutachten des Staatsrats zum Agrargesetzentwurf

Nun berücksichtigt das Agrargesetz aber nicht die Anzahl des Viehs oder die realen Emissionswerte des Betriebs, sondern die Größe eines Betriebs wird über Arbeitseinheiten definiert. Mehr als fünf Arbeitseinheiten sind nicht erlaubt. Darüber hinaus darf ein Betrieb also nicht mehr wachsen. Ab zwei Arbeitseinheiten muss ein Betrieb, der sich vergrößern möchte, eine Genehmigung beim Agrarministerium beantragen. Sind die nationalen Emissionswerte zu hoch, kann der Minister dem Betrieb eine Genehmigung zur Vergrößerung seines Betriebs verweigern – unabhängig von seinen eigenen tatsächlichen Emissionswerten.

Mit dieser Vorgehensweise hat der Staatsrat ein Problem und er fragt: „Können die Arbeitseinheiten, die die Größe des landwirtschaftlichen Betriebs angeben sollen, ein wahrheitsgetreues Bild der Ammoniakemissionen vermitteln, die dieser Betrieb produziert?“

Bald will niemand mehr Bauer werden Die Landwirte fühlen sich als Klimasünder an den Pranger gestellt und von der Politik nicht wertgeschätzt. Jetzt kommt auch noch das neue Agrargesetz.

Die Hohe Körperschaft bezweifelt, dass die Arbeitseinheiten das angemessene Mittel sind, um das Ziel - die Verringerung der Ammoniakemissionen - zu erreichen. Dem Staatsrat fehlen im Text die nötigen Erklärungen, warum das Ministerium sich für die Arbeitseinheiten als Maßeinheit entschieden hat, und er fragt sich, ob es nicht weniger einschneidende Mittel gibt, mit denen das gleiche Ziel erreicht werden kann.

Gesetz verleiht dem Minister zu große Freiheiten

In Artikel 6 steht, dass der Minister die Betriebsgenehmigung verweigern kann (peut refuser l'autorisation), wenn die Verpflichtungen zur Verringerung der Ammoniakemissionen nicht erfüllt werden. Auch dagegen legt der Staatsrat einen formalen Einwand ein. Eine solche Formulierung binde den Minister weder daran, die Genehmigung abzulehnen, wenn die Verpflichtungen nicht erfüllt werden, noch daran, die Genehmigung zu erteilen, wenn die Verpflichtungen erfüllt werden. So formuliert, gebe das Gesetz dem Minister beziehungsweise seiner Behörde einen unbegrenzten Entscheidungsspielraum. Das sei nicht rechtens, sagt der Staatsrat und fordert, die Befugnisse des Ministers an präzise Kriterien zu knüpfen oder die Formulierung „peut“ wegzulassen.

Ähnlich fällt die Kritik an Artikel 7 aus, in dem Sanktionen definiert sind für Betriebe, die gegen das in Artikel 6 vorgesehene Genehmigungssystem verstoßen. Auch hier habe das Verb „pouvoir“ zur Folge, dass dem Minister ein unbegrenzter Ermessensspielraum bei der Verlängerung oder Nichtverlängerung von Sanktionen eingeräumt wird. Das sei verfassungswidrig, schreibt der Staatsrat und fordert, das Verb „pouvoir“ im Artikel zu streichen.

Guy Feyder, der Präsident der Landwirtschaftskammer, drängt darauf hin, das Gesetz noch vor dem Sommer zu verabschieden. Foto: Chris Karaba

Gesetz muss vor der Sommerpause verabschiedet werden

Die Kritik des Staatsrats bezieht sich auf den ursprünglich eingereichten Text. In der Zwischenzeit aber ist Minister Haagen den Wünschen der Bauernverbände entgegengekommen. Änderungsanträge sind in Ausarbeitung. Um die nationalen Ammoniak-Emissionsziele zu erreichen (minus 22 Prozent bis 2030), hat man sich auf das Beibehalten der Obergrenze von fünf Arbeitseinheiten (rund 160 Milchkühe) pro Betrieb geeinigt. Geändert aber wird, dass Betriebe, die sich vergrößern wollen, ein Monitoring durchlaufen, um ihre tatsächlichen Emissionswerte zu ermitteln, statt die Betriebsgenehmigung an nationale Emissionswerte zu knüpfen. Auf diese Weise bleibt die Entwicklung von Betrieben, die ihre Stickstoffeffizienz optimieren, möglich und zugleich können die Emissionsziele erreicht werden, so der Gedanke.

Derzeit befasst sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem Ministerium und der Landwirtschaft mit der Ausarbeitung eines Monitoringsystems und der Festlegung der einzuhaltenden Grenzwerte.

Wir haben Wahlen im Oktober. Die gesetzliche Basis muss vorher vorliegen, damit die Bauern wissen, woran sie sind. Guy Feyder, Präsident der Landwirtschaftskammer

„Wir kommen gut voran“, sagte der Vorsitzende der Landwirtschaftskammer, Guy Feyder, am Donnerstag auf LW-Nachfrage. Er hoffe, dass die Arbeiten spätestens in sechs Wochen abgeschlossen sein werden, damit noch genügend Zeit für den legislativen Prozess bleibt. Allen Beteiligten sei klar, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden müsse. „Wir haben Wahlen im Oktober. Die gesetzliche Basis muss vorher vorliegen, damit die Bauern wissen, woran sie sind - insbesondere, was die staatlichen Hilfen betrifft“, so Guy Feyder.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.