Chronik der Corona-Krise

Seit Beginn der sanitären Krise gab es in Luxemburg mehrere Gesetzesänderungen, als Ausgangspunkt diente der Ausnahmezustand.

Weil sich das Covid-19-Virus nicht an legislative Prozeduren hält, musste der Gesetzgeber seit Beginn der sanitären Krise mehrfach Anpassungen vornehmen. Angefangen hatte alles am 18. März, als die Regierung zum ersten Mal in der Geschichte des Großherzogtums den nationalen Ausnahmezustand, der eigentlich mit Blick auf terroristische Bedrohungen eingeführt worden war, ausrief. Durch das Schließen aller nicht lebensnotwendigen Geschäfte kam das öffentliche Leben zum Erliegen.

Notstand mit 56 Ja-Stimmen angenommen