(BB) - Die Nachricht war bislang nicht ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gerückt. Seit dem 1. Juli ist Dr. Martine Goergen neue medizinische Direktorin der hauptstädtischen Spitalgruppe CHL.



Die Chirurgin ist Ende März vom Verwaltungsrat berufen worden und folgt auf Dr. Boisanté.



"Wir haben den Amtsantritt auf unseren internen Kanälen, also in Internetauftritten und in der Newsletter mitgeteilt. Das war für uns völlig transparent“, erklärte eine Sprecherin des CHL auf die Frage hin, wieso die Kommunikation zum ranghohen Posten ungewöhnlich zurückhaltend ausgefallen ist. Mögliche Folgen von vorausgegangenen Unstimmigkeiten, wies die Sprecherin zurück.



Wie das „Wort“ erfahren hatte, fühlte sich der Ärzterat bei der Kandidatenauswahl vom Verwaltungsrat übergangen. Eine beratende Stellungnahme sei nicht hinlänglich berücksichtigt worden.



Die Sprecherin des CHL beteuert: „Es war ein ganz normaler Werdegang mit einer anonymen Wahl der administrativen Kommission. Weil die Prozedur dennoch für viele Fragen sorgte, sei es „zur Aussprache“ mit den Ärzten gekommen. Der Zwischenfall sein nun „geklärt“. Dass sich alles zum Guten gewendet habe, zeige die regelmäßige Beteiligung der medizinischen Direktorin an den Versammlungen des Ärzterats.



Im Rahmen des neuen Spitalgesetzes sollen die Ärztevertreter jedenfalls über ein verstärktes Mitspracherecht mit einem "Avis renforcé" verfügen.



Dr. Goergen arbeitet seit 2001 im CHL und wurde auf unbefristete Zeit im Amt ernannt.