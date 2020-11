Der Verwaltungsrat des Centre Hospitalier Emile Mayrisch hat einen neuen Generaldirektor nominiert - Der Neurologe Dr. René Metz übernimmt am 1. Februar das Amt.

CHEM: Dr. René Metz wird neuer Generaldirektor

Der Verwaltungsrat des Centre Hospitalier Emile Mayrisch hat einen neuen Generaldirektor nominiert - Der Neurologe Dr. René Metz übernimmt am 1. Februar das Amt.

(SC) - Nachdem Dr. Hansjörg Reimer seinen Posten als Generaldirektor de Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) zum 1. September niedergelegt hatte, wurde Dr. René Metz vom Verwaltungsrat und Präsident Georges Mischo einstimmig zu seinem Nachfolger nominiert. Er werde seinen neuen Posten am 1. Februar antreten, so eine Mitteilung des CHEM am Donnerstagabend. In dieser Übergangszeit bleibe weiterhin Daniel Cardao, der zuvor Verwaltungs- und Finanzdirektor des CHEM war, als Generaldirektor an der Spitze.

„Wir sind über diese Nominierung sehr erfreut“, so Mischo in der Mitteilung. „Ich bin davon überzeugt, dass das Centre Hospitalier Emile Mayrisch unter Dr. René Metz Leitung seinen Patienten weiterhin hochqualitative Dienste leisten wird, während das Projekt Südspidol weiter vorangetrieben wird.“

Dr. Metz begann seine medizinische Karriere 1985 mit einem Studium der Neurologie an der Université Catholique de Louvain (UCL), bevor er unter anderem an der Harvard Medical School in Boston als Research Fellow arbeitete. „Ich fühle mich von dem Vertrauen des Verwaltungsrats geehrt. Ich werde die Herausforderungen, die mir in dieser neuen Mission bevorstehen, mit großem Stolz und Enthusiasmus angehen“, so Dr. Metz.

