Von der Universität in den Journalismus einzutauchen – wenn auch nur für einen kurzen Tag –, ist für einen Hochschulprofessor eigentlich kein großes Ding. Anstelle mit Studierenden zu diskutieren, nehmen Journalisten gerne den Diskutantenplatz ein.

Also eine einfache Übung für den promovierten Raumplaner Markus Hesse? Nicht ganz! Denn auch Journalisten haben eine dezidierte Meinung. Sichtlich erfreut zeigte sich der Städteforscher und Geograf am Austausch mit den LW-Journalisten. Reich an kritischem Geist schätzt der Professor andere Meinungen, solange diese fundiert sind.

In unserer Videoreportage spricht Markus Hesse über die Entwicklung der Stadt Luxemburg, und geht unter anderem auf die Frage ein, warum die Bürofläche in der Hauptstadt immer weiter wächst.



Markus Hesse ist seit 2008 Professor für Stadtforschung und Raumplanung an der Universität Luxemburg. Zuvor war er Assistenzprofessor am Geografie-Institut an der Freien Universität Berlin (D) und in Kalifornien (USA) an der Berkeley Hochschule.



In Luxemburg ist er als kritischer Beobachter des schnellen Wachstums bekannt. Zu diesem Thema hat er auch mehrere Studien und Artikel veröffentlicht.



