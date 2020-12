Charel Schmit wird Kinderrechtsbeauftragter

Das Parlament hat einen Nachfolger für den Kinderrechtsbeauftragten René Schlechter bestimmt. Charel Schmit konnte sich gegen zwei andere Kandidaten durchsetzen.

Michèle GANTENBEIN

Luxemburg hat einen neuen Kinderrechtsbeauftragten. Charles Schmit wurde am Mittwoch vom Parlament ernannt und hat sich mit 45 von 56 gültigen Stimmen gegen zwei andere Kandidaten durchgesetzt.

Charel Schmit ist Pädagoge und hat bis vor zehn Monaten in der Erzieherschule LTPES unterrichtet. Seit Februar arbeitet er für das Justiz- und das Bildungsministerium an der Jugendschutzreform. Schmit ist außerdem stundenweise an der Universität Luxemburg in der Ausbildung der Sozialarbeiter tätig. Der neue Kinderrechtsbeauftragte ersetzt René Schlechter, der Ende 2020 nach acht Jahren im Amt in Rente geht.

Der Kinderrechtsbeauftragte wird unter besseren Bedingungen arbeiten können als sein Vorgänger. Zum einen ist der „Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher“ (Okaju) in neue und größere Räumlichkeiten in der Route d'Arlon gezogen. Zum anderen stehen dem Kinderrechtsbeauftragten künftig mehr Mittel zur Verfügung. Das kleine Team wird personell erweitert und erhält zusätzliche Kompetenzen.

