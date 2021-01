Charel Schmit: "Kinderrechte fest verankern"

Der Erziehungswissenschaftler übernimmt am ersten Februar das Amt des Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (Okaju).

Charel Schmit (48), selber Vater von drei Kindern, tritt am ersten Februar seine neue Aufgabe als Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (Okaju) an. Schmit studierte in Köln Erziehungswissenschaften. Er baute an der Uni.lu als Lehrbeauftragter den Fachbereich der Sozialen Arbeit mit auf und unterrichtete zuletzt am Lycée Technique des Professions Éducatives et Sociales in Mersch, wo er Kurse unter anderem zu den Kinderrechten und der Berufsethik gab.

Charel Schmit, Ihr CV sieht aus, als wäre er auf diese Aufgabe hinausgelaufen ...