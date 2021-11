Wegen des großen Andrangs in den Impfzentren werden Booster-Impfungen ab dem 1. Dezember nur noch mit Termin verabreicht. Die Santé verschickt Einladungen.

Booster-Impfungen

Chaos in den Impfzentren in Luxemburg

Michèle GANTENBEIN Wegen des großen Andrangs in den Impfzentren werden Booster-Impfungen ab dem 1. Dezember nur noch mit Termin verabreicht. Die Santé verschickt Einladungen.

Nach den Ankündigungen der Regierung am Montag in Sachen 2G und Booster-Impfungen haben sich viele Menschen ohne Termin auf den Weg zu den drei Impfzentren (Limpertsberg, Belval, Ettelbrück) gemacht, um sich ihre Dritt- oder Erstimpfung zu holen. Doch der Andrang ist dermaßen groß, dass die Impfzentren hoffnungslos überfordert sind.

"Es wird ein sehr schwieriger Winter" Das neue Omikron-Virus sorgt für Verunsicherung. Epidemiologe Michel Pletschette spricht im LW-Interview über die neue Variante - und die aktuelle Lage.

So berichtete ein Mann am Dienstag gegenüber dem „Luxemburger Wort“, er befinde sich bereits seit fast zwei Stunden in der Victor-Hugo-Halle in der Warteschlange. „Das Zentrum hat keine Kapazitäten, alles ist total unorganisiert“, sagte er auf Nachfrage.

Die CSV hat überdies eine Motion eingereicht, über die am Donnerstag im Parlament abgestimmt werden soll, und die die Regierung dazu auffordert, die früheren Impfzentren wieder zu öffnen, um der großen Nachfrage nachzukommen und den Menschen den Zugang zur Impfung zu erleichtern, damit sie sich so schnell und so bequem wie möglich impfen lassen können.

Die Santé reagierte noch am Dienstag und teilte per Presseschreiben mit, dass die Booster-Impfungen ab Mittwoch (1. Dezember) in den drei Impfzentren nur noch mit Termin verabreicht werden. Alle Erwachsenen, die von der Booster-Impfung betroffen sind, sollen auf ihre Einladung warten, die ihnen per Post zugestellt wird.

In den drei Impfzentren werden lediglich Erstimpfungen ohne Termin vergeben.

Wer darf wann geboostert werden?

Hier die Fristen für die Boosterimpfungen je nach Impfstoff:

Moderna, BioNTech/Pfizer : 6 Monate nach der Zweitimpfung

: 6 Monate nach der Zweitimpfung AstraZeneca : 4 Monate nach der Zweitimpfung mit AstraZeneca

: 4 Monate nach der Zweitimpfung mit AstraZeneca Johnson&Johnson: 1 Monat nach der Erstimpfung (sie gilt als Komplettimpfung)

Neue Zugangsbestimmungen in Krankenhäusern

Infolge der steigenden Infektionszahlen werden ab dem 1. Dezember die sanitären Bestimmungen in den Krankenhäusern verschärft. Das teilte die Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL) am Dienstag mit.

Hier die Zugangsbestimmungen im Überblick: CovidCheck am Eingang mit Identitätskontrolle

Hände desinfizieren am Eingang und innerhalb der Krankenhäuser

am Eingang und innerhalb der Krankenhäuser Maskenpflicht und Einhalten der bekannten „Gestes barrières“

1,5 Meter Mindestabstand

Besucherzeiten von 15 Uhr bis 19 Uhr (Ausnahmen für besondere Bereiche, zum Beispiel Palliativstation, Covid-Zone, Intensivstationen. Informationen hierzu gibt es am Empfang)

(Ausnahmen für besondere Bereiche, zum Beispiel Palliativstation, Covid-Zone, Intensivstationen. Informationen hierzu gibt es am Empfang) Maximal ein Besucher pro Patient und maximal eine Stunde pro Tag. In Ausnahmefällen (Sterbefälle, Pediatrie, Entbindungsstation usw.) können zusätzliche Besucherzeiten genehmigt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.